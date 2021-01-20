«Коммерсантъ-Урал» представляет книгу «Бури вестники»

21 января издательский дом «Коммерсантъ-Урал» представит в Екатеринбурге новую книгу «Бури вестники». Ее презентация для уральского истеблишмента состоится на 50 этаже Башни «Исеть». Мероприятие традиционно будет сопровождаться фотоэкспозицией и тематической инсталляцией. К сожалению, из-за мер, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, количество гостей ограниченно.

Издание «Бури вестники» посвящено жизни Свердловска 1970-80-х. В книге описаны события, люди, явления, вышедшие за рамки советской системы и фактически ставшие предвестниками и участниками бурных 90-х: свердловский рок и художественный андеграунд, МЖК, цеховики, первые кооператоры, предприниматели-комсомольцы.

Книга издана ограниченным тиражом в 800 экземпляров. Впервые издательский дом предоставляет возможность приобрести книгу. Часть экземпляров будет реализована в магазине «Книги, Кофе и Другие Измерения» в Верхней Пышме, вырученные средства поступят в благотворительный фонд «Дети России».

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» за свою историю выпустил более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи…» (к 30-летию подразделений по борьбе с оргпреступностью), «Истории уральских сыщиков» (к 100-летию уголовного розыска). Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды.

ИД «Коммерсантъ-Урал» благодарит партнеров проекта «Бури вестники»: