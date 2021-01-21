«Зениту» хватило половины

В 21-м туре регулярного первенства Евролиги «Зенит» принимал «Анадолу Эфес». Петербуржцы победили со счетом 85:78. Хотя если бы не расслабились во второй половине матча, вполне могли записать на свой счет победу и с гораздо более крупным счетом.

Нынешнюю еврокубковую кампанию «Зенит» начинал как раз матчем против «Анадолу Эфеса». В первом туре Евролиги петербуржцы обыграли стамбульцев. Но тогда их успех многие посчитали не самым закономерным. Все-таки на тот момент еще свежи были воспоминания о том, как «Зенит» играл в сезоне 2019/20 (он безнадежно застрял внизу турнирной таблицы). Плюс у «Анадолу Эфеса» не было Шейна Ларкина, от которого команда очень зависит. Впрочем, как показали дальнейшие события, ничего случайного в стамбульском успехе «Зенита», который уверенно идет в топ-4 турнира, не было. Так что даже с вернувшимся в строй Ларкиным, набравшим форму Василие Мицичем, «Анадолу Эфес» не мог считаться фаворитом встречи.

И «Зенит» это принялся доказывать как-то очень быстро и очень убедительно.

Хозяева без всякой раскачки, втягивания в матч, принялись душить соперника, даже несмотря на то, что получалось у них далеко не все.

Скажем, были сложности с реализацией трехочковых бросков. Зато в защите хозяева были очень надежны. И уже в середине стартовой четверти, после броска Матеуша Понитки, отрыв «Зенита» достиг 12 очков.

Наставник «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман пытался как-то взбодрить команду, но тщетно. Гости раз за разом натыкались на плотную и подвижную оборону «Зенита», так до конца матча толком и не придумав, как же ее преодолевать. Ну а у «Зенита» и в атаке дела шли успешно. И на большой перерыв петербуржцы ушли, имея перевес в 22 очка. Мощнейшая, что и говорить, заявка на победу. Правда, главный тренер команды Хави Паскуаль в перерыве отметил, что за оставшиеся 20 минут еще всякое может произойти. Но все же с трудом верилось в то, что «Зенит» упустит такое преимущество. Тем более что впечатляющий темп поймали и упомянутый Понитка, и Кевин Пангос, и Остин Холлинз и Артурас Гудайтис. Кстати, именно его, а не кого-то из штатных снайперов «Зенита» и стоит выделить особо. Просто за полезность действий. 10 подборов Гудайтиса (почти треть от всех осуществленных командой), плюс 11 набранных им очков дали ему коэффициент полезности 24. Выше в матче —25 — был только у Мицича. Но он и времени игрового получил значительно больше.

Однако совсем уж беспроблемной вторая половина матча для «Зенита» не стала.

Труднообъяснимая прострация, в которую команда впала в третьей десятиминутке, казалось, вот-вот перечеркнет все достижения первой половины. Гости ведь подбирались на вполне рабочее, в шесть-семь очков, расстояние. И ту самую третью четверть они вообще выиграли с разницей в 13 очков. А в конце финальной десятиминутки, когда Шейн Ларкин забросил с фолом (от перевеса «Зенита» после этого осталось только пять очков), казалось, что нервной концовки все же не избежать. Но развить успех гостям «Зенит» не позволил. Точку в матче поставил Андрей Зубков — после его броска счет стал 85:78 в пользу «Зенита».

Отметим, что теперь «Зениту» предстоит сложнейший отрезок чемпионата — четыре матча подряд команда проведет в гостях. Причем соперники все очень непростые: «Барселона», «Милан», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

Арнольд Кабанов