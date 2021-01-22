Депутаты подретушировали ситуацию

Деятели культуры Башкирии по просьбе депутатов Курултая вчера на круглом столе обсудили рисунки уфимской художницы Алены Савельевой, которыми возмутились башкирские активисты. Парламентарии инициировали обсуждение после того, как глава республики Радий Хабиров заявил, что картины «по-скотски» изображают элементы башкирской национальной одежды. К обсуждению допустили не всех желающих, в том числе не пригласили саму художницу. Участники круглого стола почти единогласно сошлись во мнении, что рисунки оскорбительны. Впрочем, в итоге Курултай решил не обращаться в полицию, как планировалось ранее. Депутаты ограничатся «оценкой состояния законодательства в сфере культуры» в республике.

Вчера в Уфе в режиме видеоконференции на базе газеты «Республика Башкортостан» состоялся круглый стол под названием «Духовная культура современного общества. Проблемы и противоречия развития», на котором деятели культуры республики и депутат Курултая, бывший ректор Башкирского государственного педуниверситета Раиль Асадуллин обсудили рисунки уфимской художницы Алены Савельевой. Госпожа Савельева в конце декабря — начале января опубликовала в Facebook восемь фломастерных рисунков, изображающих полуобнаженных мужчин и женщин в отдельных предметах национальной башкирской одежды, чем вызвала критику со стороны башкирских общественников и пользователей соцсетей.

Участие в круглом столе хотели принять более 80 человек, но организаторы ограничились девятью спикерами, сообщил господин Асадуллин, объяснив решение тем, что «газета не сможет вместить в одну полосу мнения всех людей».

В начале недели с инициативой обсудить рисунки Алены Савельевой выступил Курултай Башкирии. А глава республики Радий Хабиров назвал картины оскорбительными и «по-скотски» изображающими элементы башкирской национальной одежды.

Анонсируя мероприятие, спикер Курултая Константин Толкачев отмечал, что если по результатам экспертной оценки «в рисунках действительно будут подтверждены элементы унижения национального достоинства, разжигания межнациональной розни, то на это уже должны отреагировать соответствующие органы».

Художник Расих Ахметвалиев заявил, что не считает рисунки оскорбительными. Он сравнил разгоревшийся конфликт с ситуацией вокруг музыканта Юрия Шевчука, которого в конце 80-х «выгнали из Уфы» за песню «Сыновья пропивают награды примерных отцов». «Если есть желание продолжать свою этнокультуру, это прекрасно. Но, с другой стороны, если мы современной жизнью жить не будем, это будет резервация американских индейцев. Там сидят они в своих национальных костюмах, и у них нет развития»,— сказал он.

Режиссер Булат Юсупов увидел в общественном резонансе вокруг рисунков «зарождающееся гражданское общество». Он призвал «найти мост согласия» между консервативными и демократическими ценностями, потому что «молодежь должна продолжать творить».

Искусствовед, заместитель директора музея имени Нестерова Светлана Игнатенко сказала, что рисунки ее возмутили и оскорбили. По ее мнению, художница не должна была изображать предметы башкирской одежды на полуобнаженных людях, так как «каждый элемент национального костюма — это часть мироздания, это космос». Алену Савельеву она назвала «несчастной женщиной», человеком «духовно не развитым, не образованным», который «смог поднять руку на то, что является сакральным». Госпожа Игнатенко посетовала на то, что рисунки видят в интернете дети, и призвала «защитить самое незащищенное поколение», внедрив в школы «единую программу», посвященную «глубинным смыслам» национальных костюмов и танцев.

Главный редактор детского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина призвала «беречь культурное наследие на законодательном уровне». По ее словам, рисунки уфимской художницы «нарушают духовный мир ребенка». «Дети могут воспринять это как норму, что можно надеть национальный костюм таким образом»,— сказала она.

Актер Александр Кузьменко выразил сожаление тому, что у современных деятелей искусства «нет чувства меры». По его словам, в рисунках госпожи Савельевой он «не увидел художественной ценности, а увидел только желание выделиться».

Завершая круглый стол Раиль Асадуллин, сказал, что во время обсуждения его «педагогическое сердце» «то сжималось, то разжималось». Он пообещал поднять тему рисунков художницы на общереспубликанском родительском собрании, во время которого министры общаются с родителями.

Стоит отметить, что Алену Савельеву по имени называл только один участник круглого стола — художник Расих Ахметавалиев. Остальные спикеры, говоря о об авторе рисунков, использовали выражения «этот человек», «эта девочка», «эта дама».

Самой художницы на обсуждении не было. Как пояснила „Ъ“ госпожа Савельева, ее на круглый стол не пригласили. По ее словам, она продолжает получать сообщения от возмущенных жителей Башкирии, которые «не угрожают, но проклинают». Полиция, куда с заявлением обратилась художница, ведет доследственную проверку, добавила она.

Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе Курултая, по итогам круглого стола депутаты решили не обращаться в правоохранительные органы, но «дать оценку состоянию законодательства в сфере культуры» и оценить «работу органов, которые отвечают за культурный процесс в республике».

Дарья Кучеренко