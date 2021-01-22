Вниманию потенциальных участников торгов по продаже обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Трансаммиак»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в лице судебного пристава-исполнителя при директоре ФССП — главного судебного пристава Российской Федерации Управления по исполнению особо важных исполнительных производств Думакова Максима Сергеевича намерена провести 25 января 2021 г. торги по продаже обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Трансаммиак» (государственный регистрационный номер 1-01-01358-Е) в количестве 5 563 658 шт., арестованных в обеспечение исполнения приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти от 05.07.2019 г. по делу № 1-1/2019. В этих целях ФССП организовала сбор заявок на участие в торгах.

ПАО «Трансаммиак» информирует потенциальных участников торгов о следующем.

1. Приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти от 05.07.2019 г. по делу № 1-1/2019 оспаривается акционерами ПАО «Трансаммиак», обвиняемыми и гражданскими ответчиками по данному уголовному делу. Кассационные жалобы участников уголовного судопроизводства на приговор переданы для рассмотрения в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Рассмотрение кассационных жалоб ожидается в ближайшее время. Отмена приговора, как полностью, так и в части удовлетворения гражданских исков, может повлечь незаконность проведенных торгов (аукциона) по реализации акций ПАО «Трансаммиак».

2. Акционер ПАО «Трансаммиак», компания «Эванда Холдингс Лимитед», подал ходатайство о применении мер предварительной защиты в рамках рассмотрения административного искового заявления о признании незаконными постановлений судебного пристава-исполнителя от 26.11.2020 г. Думакова М.С. о принятии результатов оценки выставленных на торги акций ПАО «Трансаммиак» и о передаче акций на торги. 12 января 2021 г. Центральный районный суд г. Тольятти удовлетворил ходатайство «Эванда Холдингс Лимитед». Решением суда действие указанных постановлений приостановлено и установлен запрет на проведение торгов по реализации акций до вступления в законную силу решения суда.

В случае если торги будут проведены, несмотря на имеющийся запрет, акционер ПАО «Трансаммиак», компания «Эванда Холдингс Лимитед», примет все необходимые меры для защиты своих прав и будет последовательно добиваться отмены итогов торгов.

Генеральный директор ПАО «Трансаммиак» Иванов Андрей Владимирович