«Для Александра Кокорина это серьезный шаг»

Александр Кокорин покидает «Спартак». Нападающий отправляется в итальянскую Серию A. Клуб «Фиорентина» готов выложить за нападающего €5 млн. Контракт будет подписан на три с половиной года. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Сначала новость о Кокорине, который переходит из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину», воспринимали как очередной фейк — мало ли их бродит по просторам интернета. Особенно сложно было поверить, что Александр готов на понижение зарплаты. В «Спартаке» Кокорин получал €3 млн в год, а «Фиорентина» предложила ему только €1,7 млн. Но вот, как гром среди ясного неба, грянула новость о том, что сам Кокорин не против переехать в Италию, несмотря ни на что.

Для руководства красно-белых эта сделка сейчас крайне выгодна, уверен футбольный эксперт, комментатор Александр Шмурнов: «“Спартаку” тяжеловато нести бремя его зарплаты при тех результатах, которые есть. Да, ожидания были, потому что Кокорин известен как человек, который может выпрыгнуть, как чертик из табакерки — не играл, не играл, а потом напоминает о своем большом таланте. Но он не сразу форму набрал, потом еще у него была травма, и выяснилось, что он просто в эту модель, которая есть у Тедеско, не вписывается. И если “Спартак” его продаст, продаст, учитывая, что брал его свободным агентом, да еще избавится от его большой зарплаты, это будет великолепный ход клуба на рынке».

Игра Кокорина за «Спартак» точно не добавила Александру любви болельщиков. Все же кто верил в скандального футболиста, как в спасителя народной команды, испытывают сейчас смешанные чувства. Один из этих людей — футбольный эксперт Эдуард Мор: «Для меня это очень болезненная тема. Я очень сильно радовался, когда Кокорина взяли в “Спартак”, был абсолютно уверен, что он поможет команде, станет ее лидером, может быть, даже одним из лучших игроков чемпионата.

Но он полностью провалил первую часть сезона, поэтому у меня сейчас такое двоякое впечатление: с одной стороны, он, конечно, уже не играет, но вдруг заиграет все-таки?»

А вот заиграет ли? Далеко не всем российским футболистам удавалось реализовать себя в европейских клубах, а уж игроками основы вообще становились единицы. Но в «Фиорентине» готовы ждать, пока российский игрок адаптируется, и не будут требовать от него мгновенных результатов. Об этом говорил сам Александр Кокорин: «Я разговаривал с тренером, я ему сказал, что все позиции могу сыграть, но самое худшее у меня справа получается, на мой взгляд. Он поговорил, рассказал, как это все будет выглядеть. Он сказал, что я предоставлю тебе время, мы не спешим, мы все прекрасно понимаем. Мне скоро будет 30 лет, и если не сейчас, то, наверное, уже возможности не будет, поэтому понимаю, что нужно поехать, попробовать, посмотреть, и там как получится».

В пятницу Александр Кокорин покидает тренировочную базу «Спартака» в Дубае, а в понедельник отправляется в Италию, чтобы пройти медосмотр и уладить все тонкости контракта. Для 29-летнего футболиста, который так и не смог показать себя в «Спартаке», это серьезный шаг и, скорее всего, последний шанс доказать, что он действительно звездный футболист, а не дебошир, который угробил карьеру скандальной дракой и тюремным заключением.