Hyundai показала тизер нового кроссовера Bayon

Hyundai Bayon. Фото: Hyundai

Hyundai Bayon. Фото: Hyundai

На изображения представлена оптика новинки. Bayon получит двухэтажную переднюю оптику с разнесенными фарами и дневными ходовыми огнями. Задние фонари стилизованы под стрелки и разнесены максимально широко по обеим сторонам кузова.

О новом автомобиле в данный момент известно лишь то, что он назван в честь города Байонна на юго-западе Франции, расположенного между Атлантическим побережьем и Пиренеями. Населенный пункт привлекает поклонников активных видов отдыха и название города оказалось полностью соответствующим характеру новой модели Hyundai.

На европейском рынке кроссовер появится в первом полугодии 2021 года. О том, будет ли представлена модель в России, пока не сообщается.