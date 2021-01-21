21 января, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Hyundai показала тизер нового кроссовера Bayon

Компания Hyundai показала тизер нового кроссовера — модель Bayon станет самым доступным кроссовером на европейском рынке.

На изображения представлена оптика новинки. Bayon получит двухэтажную переднюю оптику с разнесенными фарами и дневными ходовыми огнями. Задние фонари стилизованы под стрелки и разнесены максимально широко по обеим сторонам кузова.

О новом автомобиле в данный момент известно лишь то, что он назван в честь города Байонна на юго-западе Франции, расположенного между Атлантическим побережьем и Пиренеями. Населенный пункт привлекает поклонников активных видов отдыха и название города оказалось полностью соответствующим характеру новой модели Hyundai.

На европейском рынке кроссовер появится в первом полугодии 2021 года. О том, будет ли представлена модель в России, пока не сообщается.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя