«Коллективный Запад слаб»

Освобождение Алексея Навального «было бы правильным», и сделать это надо «очень срочно» — такое заявление на пресс-конференции сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее Европарламент согласовал текст резолюции, в которой призвал руководство ЕС ввести против России новые санкции в связи с делом Алексея Навального. Среди мер давления на Москву значится и остановка проекта «Северный поток-2». При этом в четверг Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё, речь также шла о дальнейшей судьбе оппозиционера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе уверен, что Кремль не прислушается к мнению Запада.

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить арест Алексея Навального и его последствия для отношений России и ЕС — так звучит официальная формулировка. Финский руководитель ранее осудил арест российского оппозиционера, заявил, что для этого нет никаких юридических оснований. В связи с этим он обещал в ближайшее время обсудить вопрос с Владимиром Путиным. И вот разговор состоялся. Подробности не разглашает ни российская, ни финская сторона. Хотя теоретически можно предположить, о чем шла речь — мол, фигурант на самом деле никакой не борец за правду, а человек с сомнительной репутацией, именно поэтому к нему есть претензии по линии уголовного права, а суды у нас, как известно, независимые и так далее.

Тем временем Европарламент согласовал проект резолюции, в которой требует от ЕС усилить санкции против Москвы в связи с арестом независимого политика, в том числе остановить «Северный поток-2». Ангела Меркель, в свою очередь, так же, как и финский коллега, отметила, что освободить Навального «верно и необходимо» и в этом она солидарна со своим правительством. При этом она против остановки «Северного потока-2». Однако это может обсуждаться. Тем не менее, это было не специальное заявление федерального канцлера, а ответ на вопрос в ходе пресс-конференции.

Дискуссия глав МИД стран ЕС относительно Навального и новых санкций намечена на понедельник, 25 января. А в выходные оппозиция зовет выходить на несогласованные акции против ареста своего лидера. Можно предположить, что данные события в некоторой степени повлияют на решение Евросоюза. Официальная позиция Министерства иностранных дел и Кремля ранее озвучивалась. Ее суть в том, что происходящее — наше дело — и западных партнеров не касается.

Можно было бы в очередной раз сказать, что так называемый коллективный Запад слаб, поэтому рассчитывать на некие серьезные антироссийские меры не стоит. Тем не менее, в последнее время такие периоды напряженности стали слишком частыми, и что-то подсказывает, что нынешний — явно не последний. И если партнеры решатся расширять так называемый персональный санкционный список Навального на бизнес, на компании, на российскую элиту, это уже будет чувствительно. Да и «Северный поток-2» в последнее время уже не выглядит настолько неуязвимо, как могло показаться еще несколько месяцев назад.

Более того, в Вашингтоне заработала новая администрация, и от нее тоже следует ждать некой реакции на происходящие в России события. Все идет к тому, что придется и дальше закрываться. И этот процесс не может обойтись без последствий, как для экономики, так и для социальной сферы. Так что перспектива не выглядит радостной. Может быть, именно об этом и говорили президенты России и Финляндии.