Концертам и спектаклям расширят аудиторию

В Москве смягчили ограничения для концертов и спектаклей. Но игроки рынка, опрошенные “Ъ FM”, сомневаются, что их жизнь теперь станет проще. Максимальное количество зрителей в залах разрешили увеличить вдвое: с 25% до 50% от общей вместимости. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. Масочно-перчаточный режим сохраняется, как и требования к социальной дистанции. Жесткие ограничения ввели в середине ноября. А вскоре Роспотребнадзор начал проводить проверки и штрафовать клубы за нарушение правил. Рейды участились после скандального концерта Басты в Санкт-Петербурге. Во время шоу многие зрители были без масок и не соблюдали дистанцию.



Поможет ли индустрии смягчение требований? Финансовый директор концертного агентства TCI Eventim Live Николай Синицын считает это хорошим знаком для рынка. Но к указу Собянина все равно остаются вопросы. «Надеюсь, что теперь с этим указом мэра нам станет проще жить, потому что 50% — это уже для всех какое-то решение. Как обычно этот указ нуждается в дополнительных пояснениях. Если мы говорим про 50% сидячего зала, понятно, что здесь предусмотрена некая “шахматная” рассадка. Если мы говорим про стоячие места на танцполе, разницы никакой — 25% или 50%, все равно люди хотят быть ближе к сцене, и обеспечить социальную дистанцию будет сложно. Как в этой ситуации поведет себя Роспотребнадзор, мы пока не понимаем.

На мероприятия, куда уже продали билеты по квоте в 25%, мы просто допродадим еще 25%. Это проще, чем не пустить это количество людей — то, что было у нас в ноябре. Осталось только продать, потому что, помимо собственно ограничений, есть еще и ограничения покупательской способности. В случае если на входе мы меряем температуру, человек с симптомами не попадает на мероприятие. Вероятность того, что он бессимптомный, плюс еще и купил билет на концерт стремится к нулю. Тесты излишни, потому что они имеют какую-то продолжительность действия. Кроме того, это еще и недешевое удовольствие, то есть человеку надо купить билет за 3 тыс. руб., а потом еще и пройти тест за 3 тыс. руб»,— отметил Синицын.

По оценкам представителей индустрии, к марту объем концертного рынка сократится на 90%. Потери составят около 40 млрд руб. И увеличение заполняемости залов едва ли исправит ситуацию, считает президент компании PMI Евгений Финкельштейн. По его словам, ограничение в 50% не позволит организаторам зарабатывать: «При 50% проводить концерты, конечно, очень тяжело. Уход в ноль - это 70-80%, поэтому мероприятия будут, может быть, менее качественными, без каких-то постановок, это индустрию особо не оживит. У нас, например, все концерты будут перенесены.

Невозможно сделать качественное шоу при заполняемости даже 70%, все работает только при 100%.

Я считаю, что нужно определить какой-то срок, до которого будет действовать полный запрет. Должны быть какие-то рамки, потому что самое ужасное для бизнеса — это непонимание ситуации. Сейчас мы слышим только молчание, это какое-то безумие».

Смягчение ограничений не решает проблему крупных гастролей, отмечает глава «Русского шоу-центра» Владимир Зубицкий. Российские и зарубежные артисты не могут планировать туры, потому что в разных странах и регионах действуют разные требования. «Хорошо, что это произошло. Какие-то концерты, театральные постановки уже можно более или менее нормально проводить, но понимания того, как обстоят дела с большими гастролями, с привозом иностранных артистов, у нас нет никакого, потому что все границы закрыты. Чтобы приехать в Россию, они должны выехать из пункта, где они находятся, и поехать в тур по миру. Если даже наша страна откроется, то они просто к нам не могут попасть. Прилетает же не только артист, но и огромное количество оборудования.

Непонятна логистика и по России: где-то заполняемость — 25%, где-то — 50%, где-то — 30%.

В Краснодарском крае все до сих пор запрещено. Но то, что в Москве сейчас происходит, это серьезная вещь, облегчение. Все уже смотрят на столицу»,— говорит Зубицкий.

Какие опасения и надежды оправдались в театральной жизни Читать далее

Массовая отмена концертов в прошлом году привела к пересмотру правил возврата билетов. Теперь, чтобы получить деньги обратно, зрителю придется ждать до полугода. А если концерт перенесли, возврата не будет. Такую норму утвердило правительство.

Илья Сизов