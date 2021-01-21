Премьер Монголии ушел в отставку после скандала из-за роженицы с COVID-19

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ушел в отставку из-за скандала с роженицей, заболевшей COVID-19, сообщает агентство «Монцамэ». Заразившуюся женщину вместе с ребенком увезли в стационар для больных COVID-19 без теплой одежды и обуви.

Парламент Монголии одобрил отставку премьера и его правительства. За это проголосовали более 95% депутатов.

После этого в столице страны Улан-Баторе начались протесты. Участники акции 20 января осудили «бесчеловечное отношение» к роженице.

20 января вице-премьер Янгу Содбаатар и министр здравоохранения Тогтмол Мунхсайхан объявили о своем уходе в отставку.