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Главой администрации Светогорска назначен Евгений Цой

Новым главой администрации Светогорского городского поселения Выборгского района Ленобласти назначен Евгений Цой, ранее возглавлявший в районной администрации комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, контракт с господином Цоем будет заключен с 22 января. Такое решение депутаты Светогорского муниципального совета приняли единогласно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по соцзащите Ленобласти временно возглавила экс-заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Анастасия Толмачева.

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