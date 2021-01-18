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Комитет по соцзащите Ленобласти временно возглавила Анастасия Толмачева

На период временной нетрудоспособности Светланы Шлемовой (проходит реабилитацию после автомобильной аварии) на должность председателя комитета по социальной защите населения Ленобласти с 19 января 2021 года назначена Анастасия Толмачева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее госпожа Толмачева работала в должности заместителя председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

“Ъ-СПб” писал, что Светлана Шлемова была назначена главой регионального комитета по соцзащите в ноябре 2019 года.

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