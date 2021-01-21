ЕСПЧ получил жалобу адвокатов арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

В Европейский суд по правам человека поступила жалоба адвокатов арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщается в Telegram-канале адвокатов градоначальника «Дело Кляйна».

«Адвокаты Ивана Кляйна полагают, что права их подзащитного на свободу, получение медицинской помощи и справедливое судебное разбирательство серьезно нарушаются с самого момента его задержания»,— говорится в сообщении.

По мнению защиты, суды и правоохранительные органы нарушили права чиновника на личную неприкосновенность, на «справедливое судебное разбирательство в части нарушения презумпции невиновности» и на «право не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению».

Чиновника задержали 13 ноября прошлого года. В отношении Ивана Кляйна расследуют три уголовных дела: одно по ст. ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и два по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Градоначальника подозревают в том, что он совмещал работу на должности мэра с продвижением коммерческих интересов ОАО «Томское пиво», акционером которого является. Также его подозревают в том, что он помешал томскому предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к предприятию «Томское пиво». Кроме того, по версии следователей, он выделил своей дочери земельный участок площадью 850 кв. м в престижном районе города в обход установленных законом процедур.

Екатерина Лукашевич