В МУП «ИжГЭТ» прокомментировали жалобу на превышение уровня шума

Специалисты МУП «ИжГЭТ» прокомментировали претензию со стороны Роспотребнадзора по жалобе на шум в ночное время. Она поступила от жильца многоквартирного дома по ул. Льва Толстого, находящегося рядом с трамвайными путями, сообщили в компании.

В МУПе отметили, что пути на этом участке находятся в нормативном состоянии, а их ремонт проводился недавно — в октябре 2020 года. По словам их специалистов, помещение, собственник которого направил жалобу, построено с нарушением норм для жилых зданий, поскольку изначально являлось пристроем. Так, в нем нельзя проводить замеры по методике, которая применяется для жилых домов. При этом в «ИжГЭТ» предписали водителям снижать скорость движения на данном участке в ночное время для сокращения уровня шума.

Напомним, что управление Роспотребнадзора по Удмуртии через суд оштрафовало МУП «ИжГЭТ» на 10 тыс. руб. за превышение уровня шума. Соответствующая жалоба поступила от жительницы Ижевска, которая живет в многоквартирном доме рядом с трамвайными путями.