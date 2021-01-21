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Ижевск. Удмуртия

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МУП «ИжГЭТ» оштрафовали за превышение уровня шума

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии через суд оштрафовало МУП «ИжГЭТ» на 10 тыс. руб. за превышение уровня шума (ст. 6.4 КоАП РФ). Соответствующая жалоба поступила от жительницы Ижевска, которая живет в многоквартирном доме рядом с трамвайными путями, сообщает пресс-служба управления.

Отметим, что штраф МУП «ИжГЭТ» был назначен еще в сентябре 2020 года, но предприятие не согласилось с решением Первомайского райсуда города, обратившись с апелляцией в Верховный суд Удмуртии. 23 декабря 2020 года Верховный суд отказал МУПу в удовлетворении жалобы.

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