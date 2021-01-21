Зарубежные СМИ: Чего ожидают от нового президента США?

Мир встречает нового президента США Джо Байдена с надеждой на «возвращение к нормальности». От него ожидают большей предсказуемости и уравновешенности, чем от Дональда Трампа, и большей приверженности традиционным для Америки союзам. Об этом говорят и политики, и пресса. Тем не менее со всеми этими пунктами могут возникнуть проблемы, учитывая, в каком состоянии находятся США и мир. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Редакция агентства Bloomberg называет президентство Байдена «новым стартом». Миллионы американцев мечтают вернуться к нормальной жизни. Но заявить об этом проще, чем сделать: нужны срочные изменения в политике, пандемию никто не отменял, к тому же сохраняется риск новых гражданских беспорядков. Байден — довольно подходящая фигура, чтобы справиться со всем этим, но в одиночку ему это точно не удастся, отмечает издание. Понадобится помощь не только сторонников, но и политических оппонентов.

На консервативном телеканале Fox News хвалят нового президента-демократа и его команду, но отмечают, что у Байдена будут три серьезные проблемы — это тысячи погибающих из-за эпидемии американцев, политический раскол в обществе и разногласия в парламенте, где демократическое большинство остается весьма шатким. А через Конгресс и Сенат еще нужно провести новый масштабный пакет помощи экономике.

В Евросоюзе приход Байдена встречают с плохо скрываемым облегчением. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь в ЕС рассчитывают на возврат к традиционным трансатлантическим отношениям, а также на куда более благосклонную позицию США по вопросам климата и сотрудничества в сфере здравоохранения. И политические, и деловые лидеры Европы готовы предоставить Байдену колоссальный кредит доверия.

Le Figaro пишет, что почти за каждой инаугурацией в США Европа следит со смесью восхищения и скептицизма. На этот раз со всех сторон слышится вздох облегчения. Политики Запада предвкушают возврат к привычному устройству мира, где у Брюсселя снова есть надежный друг в Белом доме, с которым можно как в старые добрые времена продвигать общие ценности и делить мир на «хороших и плохих парней». Проблема тут может быть в одном — сам мир несколько изменился с тех пор.