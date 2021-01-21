Из-за трещин в доме на Двинской улице строительство соседнего ЖК приостановлено

На Гутуевском острове в Петербурге временно приостановлено строительство жилого дома по адресу: Двинская улица, 6. В настоящий момент оперативный штаб, куда вошли представители Госстройнадзора, расследует причины образовавшихся трещин в находящемся рядом жилом доме №8 по Двинской улице. Предположительно это произошло из-за стройки по соседству, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

Застройщиком на данном объекте выступает ООО СЗ «Страна 78», которое возводит новый ЖК на основании выданного разрешения в предусмотренном законом порядке. Строительная компания выполнила свайное основание здания с частичным устройством фундаментной плиты. По решению штаба застройщик должен провести повторное обследование конструкций жилого дома 8 по Двинской улице. До этого проведение строительных работ на объекте приостановлено.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за образовавшихся трещин в пятиэтажном жилом доме на Гутуевском острове, а также из-за возможной утечки газа пришлось эвакуировать жильцов.