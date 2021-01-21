Жильцов дома на Двинской улице эвакуировали из-за утечки газа и трещин в стене

Вечером 20 января, жильцы пятиэтажного дома 8 по Двинской улице на Гутуевском острове в Петербурге пожаловались на резкий запах газа и его возможную утечку в одной из парадных. Прибывшие на место специалисты перекрыли газоснабжение и эвакуировали людей. После обследований жителям разрешили вернуться в свои квартиры. О происшествии сообщает «Петербургский дневник».

Кроме этого, беспокойство жильцов дома также вызывают трещины на стенах здания. Как выяснилось, установленные 14 января маяки на имеющиеся трещины порвало, и стены продолжают расходиться. На место также прибыли сотрудники администрации Кировского района и представители Жилинспекции. Дом№8 по Двинской улице находится между двумя строительными площадками — с одной стороны возводится ЖК комфорт-класса «Панорамы залива», с другой — ЖК «Принцип».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за возможной утечки газа на юго-западе Петербурга также эвакуировали жильцов многоэтажки на улице Подводника Кузьмина.