ОАЭ одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» зарегистрирован в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов третьей фазы клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек. Также в стране продолжается третья фаза клинических исследований под надзором Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби, в которой участвуют тысяча добровольцев.

С начала пандемии в ОАЭ зафиксировано свыше 263,7 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов достигло 762.

Ранее вакцина была зарегистрирована по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии. Первой из европейских стран использование вакцины «Спутник V» одобрила Венгрия.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».