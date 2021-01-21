Правительство Пермского края организовало телемедицинские консультации для всех жителей региона при помощи сервиса «СберЗдоровье»

Для усиления поддержки населения в период пандемии Правительство Пермского края внедряет услугу по мониторингу всех пациентов региона с помощью телемедицинской платформы «СберЗдоровья», сервиса экосистемы Сбера.

До 20 февраля 2021 года любой житель региона сможет проконсультироваться с дежурным терапевтом в режиме 24/7 онлайн совершенно бесплатно. Пациенты смогут получить ответы на все вопросы, касающиеся здоровья, в том числе при подозрении или подтвержденном диагнозе COVID-19.

Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья своих пациентов. С ее помощью пациенту не нужно регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу, все вопросы он сможет задать онлайн.

Чтобы воспользоваться онлайн-консультацией с врачом, пациенту необходимо скачать приложение «СберЗдоровье» или войти в программу по ссылке https://tm.sberhealth.ru/permtm. Затем надо авторизоваться в программе по номеру телефона и ввести соответствующий промокод PERMTM. Приложение можно скачать через App Store или Google Play.

«Телемедицинская платформа «СберЗдоровье» позволяет пациенту быть уверенным в эффективности проводимой терапии, а врачу – иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно зафиксировать отклонения важных показателей здоровья, скорректировать лекарственную терапию или дисциплину приема лекарственных препаратов, предупредить возможные осложнения, увидев негативную тенденцию», – отметил Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса «СберЗдоровье».

«В ситуации противодействия пандемии мы отмечаем активное развитие телемедицинских сервисов, таких как «СберЗдоровье», которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Я рад, что теперь и жители Пермского края могут воспользоваться всеми преимуществами многофункционального сервиса из экосистемы Сбербанка, оценив его удобство и технологичность», – поделился Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

«Сейчас IT-технологии входят в повседневную жизнь многих, вне зависимости от возраста. Многие из нас работают с разными приложениями, в том числе с телефона, который есть под рукой у каждого. С точки зрения организации медицинских процессов, внедрение отдельных сервисов позволит пациентам получать более оперативные медицинские консультации и одновременно сэкономить время», – отметил Евгений Рожнев, первый заместитель министра здравоохранения Пермского края.

«При помощи программы, реализуемой совместно со специалистами «СберЗдоровья», мы получим возможность улучшить качество и объем оказываемой медицинской помощи хроническим больным – диабетикам, гипертоникам, которым требуется постоянное наблюдение за своим состоянием. Своевременная консультация в подобных случаях может предотвратить инфаркт, инсульт и фактически спасти жизнь. Мы предполагаем также улучшить информирование пациентов и населения района по вопросам оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции», – сообщил Сергей Наумов, главный врач ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга».

О компании «СберЗдоровье»

Сервис «СберЗдоровье» был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанка, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу – площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тыс. частных клиник. Общее число клиентов «СберЗдоровье» сегодня превышает 7,5 млн человек.