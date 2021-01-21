Кредитор воронежского ресторатора Евгения Тимофеева обжалует завершение его банкротства в кассации

Сергей Шугакин, бывший партнер по бизнесу известного воронежского ресторатора Евгения Тимофеева (развивает в Воронеже кейтеринг, мастер-классы по готовке и доставку еды под собственным брендом «Тимофеев»), намерен обжаловать завершение банкротства господина Тимофеева в кассации и таким образом побороться за несколько миллионов невыплаченного долга. Кассационная жалоба господина Шугакина, согласно картотеке арбитражных дел, еще не принята к производству.

Напомним, бизнесмен остался недоволен решениями арбитражного суда Воронежской области и апелляционной инстанции о завершении процедуры реализации имущества Евгения Тимофеева с освобождением от обязательств, среди которых основными были требования господина Шугакина. Он одолжил господину Тимофееву на развитие бизнеса порядка 3,5 млн руб., но график погашения задолженности займодавца не устроил. Сергей Шугакин хотел, чтобы должник не был освобожден от обязательств по окончании банкротства, подозревая господина Тимофеева в умышленном сокрытии своих доходов и ведении роскошного образа жизни, однако суд счел, что доказательств этому так и не было предоставлено.

Напомним, банкротный иск Евгений Тимофеев получил от Сергея Шугакина в конце 2017 года. В мае 2018-го суд признал ресторатора банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а в июле того же года — реализацию имущества, которая с тех пор неоднократно продлялась. В конкурсную массу должника были включены сайт с правом администрирования доменного имени timofeevfood.ru, проданный за 9,27 тыс. руб., и 100% в уставном капитале ООО «Перфетто» номинальной стоимостью 10 тыс. руб., покупателей на которые не нашлось.

Подробнее о конфликте Евгения Тимофеева с бывшим бизнес-партнером — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова