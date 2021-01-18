На ремонт дорог в Ленобласти выделят 500 млн рублей федеральных средств

Участки Гостилицкого шоссе и дороги Красное Село – Гатчина – Павловск в Ленобласти будут отремонтированы с привлечением федеральных денег — регион получит из федерального бюджета на обновление трасс, входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Средства выделены распоряжением правительства РФ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность дорожной сети агломерации по территории Ленобласти составляет более 1,1 тыс. км. Сюда включаются федеральные трассы, региональные магистрали и местные улицы в восьми муниципалитетах Ленинградской области — Сертолово, Кировске, Всеволожске, Гостилицах, Рощино, Никольском, Кудрово и Мурино.

Подробнее о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в Петербурге и Ленобласти — в материале “Ъ-СПб” «Деньги в яму».