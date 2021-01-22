Транспорт, который мы недооценили

Только силой привычки и косностью можно объяснить тот факт, что в настоящее время движущиеся дорожки не являются самым популярным и самым распространенным видом транспорта.



Данный вид транспорта существует не только в теории, но уже давно был воплощен в жизнь в виде опытного образца и продемонстрирован широкой публике. Движущиеся дорожки могли видеть и даже воспользоваться их услугами почти 30 лет назад посетители Всемирной Колумбовой выставки в Чикаго.

Фундаментальная разница между движущимися дорожками и поездом, состоящим из нескольких вагонов, состоит в том, что в поезде колеса прикреплены к вагону и движутся вместе с ним, а в случае с движущимися дорожками колеса закреплены на земле-матушке, а вагоны движутся над колесами. Подобным способом мы уже давно перемещаем грузы — на конвейерной ленте. Если по конвейеру могут передвигаться зерно, уголь, другие грузы, в чем проблема с передвижением таким образом людей? Движущиеся дорожки, в сущности, не что иное, как бесконечные конвейерные ленты, способные перемещать людей более эффективно, чем любой другой вид транспорта.

Мистер Тернер, главный инженер Transit Construction Company, в недавнем докладе о планах расширения системы подземного пассажирского транспорта продемонстрировал преимущества движущихся дорожек над существующей системой перевозки пассажиров. Так, в Нью-Йорке на перегоне между Центральным вокзалом и Таймс-сквер поезда подземки способны перевезти максимум 10 000 человек за час. Три параллельные движущиеся дорожки, перемещающиеся со скоростью три, шесть и девять миль в час,— более 30 000 пассажиров в час в каждую сторону. Пассажирам не нужно будет ждать на перроне следующего поезда и опасаться, что им не хватит сидячего места. К тому же при использовании движущейся дорожки можно обустроить остановки буквально на каждом перекрестке, так что любой пассажир сможет выйти максимально близко к нужному ему дому.

Статья о движущихся дорожках была опубликована в журнале Scientific American 8 января 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев