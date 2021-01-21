В столице Прикамья еще 25 улиц ускорили в интернете. Список

С начала января инженеры МегаФона провели модернизацию базовых станций, увеличили емкость и пропускную способность сети в Перми. Еще 15 тыс. жителей от Закамска до Голованово получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.

Проведенные работы связисты сравнивают с дорожными. «Представьте, что вместо двух полос вы выезжаете на четырехполосную высокоскоростную магистраль – скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться еще быстрее, и никаких «мобильных пробок», – отмечают в компании.

Улучшения могут оценить жители всех микрорайонов Перми, а именно следующих улиц:

• Стахановская

• Танкистов

• Карпинского

• Островского

• Белинского

• Куйбышева

• Чернышевского (включая ЖК «Альпийская горка»)

• Кабельщиков

• Репина

• Бумажников

• Гайвинская

• Васнецова

• Огородников

• Кировоградская

• Мостовая

• Маяковского

• Есенина

• Фоминская

• Набережная 3-я

• Спешилова

• Торфяная

• Борцов Революции

• Маршала Жукова

• Брикетная

• Промышленная

Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда».

«За счет использования широкого спектра частот нам удается обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей. Теперь наша сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в два раза», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.