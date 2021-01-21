В столице Прикамья еще 25 улиц ускорили в интернете. Список

С начала января инженеры МегаФона провели модернизацию базовых станций, увеличили емкость и пропускную способность сети в Перми. Еще 15 тыс. жителей от Закамска до Голованово получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.
Проведенные работы связисты сравнивают с дорожными. «Представьте, что вместо двух полос вы выезжаете на четырехполосную высокоскоростную магистраль – скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться еще быстрее, и никаких «мобильных пробок», – отмечают в компании.
Улучшения могут оценить жители всех микрорайонов Перми, а именно следующих улиц:
• Стахановская
• Танкистов
• Карпинского
• Островского
• Белинского
• Куйбышева
• Чернышевского (включая ЖК «Альпийская горка»)
• Кабельщиков
• Репина
• Бумажников
• Гайвинская
• Васнецова
• Огородников
• Кировоградская
• Мостовая
• Маяковского
• Есенина
• Фоминская
• Набережная 3-я
• Спешилова
• Торфяная
• Борцов Революции
• Маршала Жукова
• Брикетная
• Промышленная
Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда».
«За счет использования широкого спектра частот нам удается обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей. Теперь наша сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в два раза», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.