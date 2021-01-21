ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России в связи с конфликтом 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что Россия не может считаться ответственной за инциденты, которые произошли во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.

«По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года»,— сообщается на сайте Минюста России.

Кроме того, ЕСПЧ не поддержал утверждения Грузии о том, что российские военные вторглись в Южную Осетию 7 августа 2008 года, еще до нападения грузинских военных на Цхинвал.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные атаковали Южную Осетию вошли в Цхинвал. Россия ввела свои войска и в течение пяти дней вытеснила грузинских военных из региона. Результатом конфликта стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, которые ранее были в составе Грузии. На тот момент президентом России был Дмитрий Медведев. За время боевых действий погибли более 650 человек.

Дмитрий Медведев о войне 2008 года — в интервью “Ъ” «Россия получила главное — мир».