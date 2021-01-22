«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд): прогноз и ставки на матч Бундеслиги 22 января

22 января «Боруссия» из Мёнхенгладбаха примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 18-го тура Бундеслиги. Встреча начнется в 22:30 мск. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на данный матч.

В какой форме «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

Подопечные Марко Розе идут на седьмом месте, набрав 28 очков после 17 матчей. «Боруссия» победила в четырех из пяти последних матчей. Всего на счету «жеребят» 7 побед, 7 ничьих и 3 поражения.

В какой форме «Боруссия» (Дортмунд)

«Шмели» расположились на четвертой строчке, имея в активе 29 очков. Команда Эдина Терзича проиграла один раз в пяти последних встречах. После увольнения Люсьена Фавра с поста главного тренера «Боруссия» потерпела два поражения, одержала четыре победы и добилась одной ничьей.

В ближайшем матче из-за травм не сыграют Торган Азар и Аксель Витсель.

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд): статистика личных встреч

Мёнхенгладбахская «Боруссия» проигрывает своим «коллегам» из Дортмунда на протяжении 12 матчей, 11 из которых прошли в рамках Бундеслиги.

Прогноз экспертов на матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд) 22 января

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) не проиграет за 1.67

Статистика очных встреч может ввести в заблуждение, что результат предстоящего матча очевиден. Но в двух последних матчах дортмундская «Боруссия» показала далеко не топовый футбол: сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), который идет на предпоследнем месте, и проиграла «Байеру» (1:2), который до этого потерпел три поражения в четырех встречах Бундеслиги.

Дортмундцам не помогут Витсель и Азар – ключевые игроки, которые создают много проблем у ворот соперников. К тому же «Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в двух последних домашних встречах, в том числе обыграв «Баварию» со счетом 3:2.

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