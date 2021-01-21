Салон красоты в Петербурге закрыли на два месяца из-за нарушения санитарных норм

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Фен и Локон» по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в ходе поведенной в ноябре 2020 года проверки было выявлено, что в парикмахерской «Mitch» на Богатырском проспекте в Петербурге, которой владеет ООО «Фен и Локон», были допущены многочисленные нарушения. В частности, там отсутствовало помещение либо специальное место для дезинфекции, необходимый набор подсобных, вспомогательных и бытовых помещений, сам салон красоты не оборудован системами централизованного водоснабжения и канализации, на момент проведения осмотра там отсутствовало стерилизационное оборудование для обработки инструментов и так далее.

В итоге суд назначил наказание в виде приостановления деятельности парикмахерской сроком на 60 суток.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге также из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановил работу кафе Civil на 8-й Советской улице, где продолжали принимать посетителей, невзирая на коронавирусный запрет.