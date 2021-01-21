В Глазове подписали концессионное соглашение по объектам теплоснабжения

Правительство Удмуртии, администрация Глазова и ООО «Тепловодоканал», которое является дочерним предприятием ГК «Росатом», подписали трехстороннее концессионное соглашение по городским объектам теплоснабжения 30 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Соглашение заключено на 15 лет. При этом с 2021 по 2027 год предприятие-концессионер вложит в модернизацию тепловых сетей города 705 млн руб., а также, в рамках соглашения, погасит имеющиеся долги МУП "Глазовские теплосети" в размере 153,6 млн руб. Городское имущество, находящееся в управлении МУП "Глазовские теплосети", остается в собственности муниципального образования «Город Глазов», но на время концессии перейдет под управление "Тепловодоканала", который на этот срок будет отвечать за транспортировку тепловой энергии. После окончания концессии инвестор вернет городу модернизированное имущество с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами»,— говорится в сообщении.

В администрации Глазова подчеркнули, что МУП «Глазовские теплосети» ежегодно несут убытки от 10 до 40 млн руб. При этом трубопроводы прокладывались еще в прошлом веке, а износ достиг предельных значений.

Отметим, что заключение концессии повлияет на коммунальные платежи. Прирост платы начнется с 1 июля 2021 года и составит 4,5%, в 2022 году — 8,7%, в 2023 — 6,5%, в 2024 — 6,5%, в 2025 — 6,5%, в 2026 — 4,5%.

«В сравнении с другими городами, в Удмуртии в Глазове низкий тариф на отопление, он ниже г. Ижевска почти на 50%, ниже г. Сарапула на 65%. Даже с учетом концессионного роста глазовские тарифы на тепло по-прежнему останутся ниже средних значений по республике»,— подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что в 2019 году в Глазове заключили концессионное соглашение с ООО «Тепловодоканал» по объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения города. Концессионер должен вложить в модернизацию сетей порядка 1 млрд руб. в ближайшие 4-5 лет.

Подробности читайте в материале «Очередь за концессией».