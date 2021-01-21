Количество тяжеловесных поездов на СвЖД в 2020 году выросло на 14,5%

В 2020 году через Свердловскую железную дорогу (СвЖД) прошло более 7,7 тыс. грузовых поездов повышенного веса и длины (в среднем – 21 поезд в сутки), что на 14,5% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба СвЖД.

По данным компании, применение тяжеловесных и соединенных поездов позволяет ускорять продвижение вагонопотоков на наиболее загруженных участках на главном ходу Транссиба, снижать нагрузку на мощности грузовых станций, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава и локомотивных бригад.

Почти в 1,3 раза увеличилось формирование тяжеловесных поездов массой 8 тыс. и 9 тыс. тонн на станциях дороги. Кроме того, в 2020 году на СвЖД проведено 382 соединенных поезда (в 1,5 раза больше, чем в 2019 году).

Напомним, погрузка на Свердловской железной дороге в 2020 году составила 142,6 млн тонн — на 1,3% больше, чем за 2019 год. Грузооборот вырос на 2,8% и составил 211,3 млрд тарифных тонно-км.

Ирина Пичурина