Камала Харрис заняла второе кресло

Камала Харрис официально стала первой в истории женщиной вице-президентом США. №3 в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, феминистка и любительница брючных костюмов. Что еще известно о Камале Харрис? Тему продолжит Иван Якунин.

Камала Харрис не всегда была сторонницей Джо Байдена. В 2019 году она сама метила в президентское кресло, и во время дебатов больше всего доставалось теперь уже действующему лидеру США.

Камала Харрис, вице-президент США: В детстве соседской девочке запрещали играть со мной и моей сестрой, потому что мы черные. Вице-президент Байден, я не думаю, что вы расист, но мне было очень больно слышать, с какой теплотой вы отзывались о двух сенаторах, чья карьера напрямую связана с борьбой за сегрегацию. Вы с ними сотрудничали и выступали против одной из практик десегрегации. А в это время в Калифорнии жила девочка, ее каждый день на автобусе возили в школу, где раньше учились только белые дети. И этой девочкой была я.

У Камаллы Харрис индийские и ямайские корни. С языка хинди ее первое имя переводится как «лотос», а второе — Деви — дано в честь богини благополучия и процветания. Оба родителя госпожи вице-президента были активистами движения за равные права, поэтому в первых митингах маленькая Камала участвовала, лежа в коляске.

Спустя несколько лет Харрис и сама стала организатором демонстраций. Начала с малого: вместе с сестрой Майей она отвоевала право играть на лужайке перед парадным входом в дом, в студенческие годы выступала против режима апартеида в ЮАР. В интервью Джимми Фэллону она заявила, что если в те времена существовал бы Instagram, там бы непременно были снимки с таких акций: «Там были бы мои фото с демонстраций против апартеида, а еще с моих подработок. Как-то я работала в McDonald’s, в основном делала картошку фри и иногда стояла за кассой. Крутым повышением тогда для меня было бы переворачивать котлеты для бургеров, но, увы, я не доросла до этой должности. Кстати, я же добиралась на вручение дипломов автостопом. Накануне мы с подружкой, скажем так, легли спать очень поздно. В итоге проспали наш транспорт и ловили попутки. Мы, конечно, везде успели, но я об этом до сих пор почти никому не рассказывала».

Впрочем, некоторые университетские привычки Камала Харрис все-таки сохранила, например, любовь к кедам Converse, жемчужным ожерельям и брючным костюмам — все это, к слову, она часто носит вместе. При составлении своих образов для публичных мероприятий вице-президент ориентируется не только на визуальную составляющую, но и на смысловую. Для своего первого выступления в этом статусе она выбрала белый костюм Carolina Herrera — в одежде этого цвета суфражистки выходили на демонстрации с требованием избирательных прав для женщин. На инаугурации Камала Харрис появилась в фиолетовом пальто и платье от Кристофера Джона Роджерса, темнокожего американского дизайнера и представителя ЛГБТ-сообщества. Модные издания, такие как Harper’s Bazaar и Elle отметили, что выбор цвета и здесь неслучаен. Фиолетовый — это смесь синего, цвета демократов, и красного, цвета республиканцев.

Последние могут войти в электорат Харрис, если та решит баллотироваться на пост президента, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла: «Мне представляется, что идентичность вряд ли будет играть такую большую роль, как ее прокурорский опыт. Сейчас многие на нее смотрят как на возможного кандидата в следующие президенты. У нее с поста вице-президента очень хороший старт, и если она за это время себя зарекомендует как привлекательная кандидатура для центристов, возможно, даже для части республиканских избирателей, то у нее высоки шансы стать первой женщиной-президентом».

Впрочем, пока об этом говорить рано. Во-первых, Камала Харрис может стать президентом безо всяких выборов, если действующий глава государства скончается или подаст в отставку. Во-вторых, во время избирательной кампании и работы в Сенате Камала Харрис успела настроить против себя многих республиканцев, особенно сторонников Дональда Трампа, да и его самого:

«Она такой человек — любит врать. Я слышал, что она даже более либеральна, чем Берни Сандерс. Фанатка повышения налогов. Она против наших методов добычи нефтепродуктов, хочет реформировать здравоохранение, чтобы доктора остались без работы, а 180 млн американцев — без медстраховок. Она ужасно вела себя с судьей Бреттом Кавано и отвратительно выступила на праймериз. Я был очень удивлен, что Байден ее выбрал».

Между тем журналисты называют Камалу Харрис Female Obama или «Обамой в юбке». Она дружна с 44-м президентом Соединенных Штатов, но такое сравнение не любит, предпочитает, чтобы окружающие отмечали ее личные достижения. Среди них, впрочем, есть решения, которые по сей день становятся объектами критики со стороны активистов и правозащитников. В их числе отказ в поддержке законопроектов, запрещавших смертную казнь в Калифорнии, когда Харрис была генеральным прокурором штата.