Инвестиции в акции: год новый – тренд прежний

О главных инвестиционных трендах прошлого года и 2021 года на фондовых рынках США и России рассказывает Александр Воронов, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Красноярске.

2020 год стал одним из самых непредсказуемых – для человечества в целом и фондового рынка в частности. Неразбериха в окружающем мире отразилась на биржах: лихорадило котировки, останавливались торги, цены деривативов падали ниже нуля.

В начале года предположить такое развитие событий было почти невозможно. В январе S&P 500, как и другие крупные индексы, демонстрировал устойчивый рост. В марте ВОЗ объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, после чего индексы резко пошли вниз. В то время акции крупнейших американских компаний могли терять по 5–7 % в течение первых часов торгов. Торги останавливали, после чего они теряли еще 7 %. В апреле цена на нефть впервые стала отрицательной. Стоимость майских фьючерсов WTI достигла –37,63 $ за баррель. Фактически весной на рынке случилось то, что ранее считалось нереальным.

Восстановлению рынков во многом поспособствовали принятые властями США меры экономической помощи в размере свыше 2 трлн $. Испугавшиеся пандемии люди не спешили тратить деньги, а делали сбережения, часть из которых была вложена в ценные бумаги. Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку до нуля, лишив привлекательности консервативные банковские инструменты и подтолкнув граждан к выходу на биржу. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рынкам и в 2021 году.

На фоне снизившихся цен на акции на рынки пришел рекордный приток новых розничных инвесторов – по всему миру. Это кардинально изменило ситуацию. Люди пришли на биржу с деньгами, воспринимая мартовский спад как своеобразную распродажу. В результате рынок оттолкнулся от «дна» и снова пошел вверх, обновив к концу года рекордные максимумы. В России Мосбиржа зафиксировала приток на рынок 5 млн частных инвесторов за год – больше чем за все предыдущие годы. Инвестиционный бум продолжается.

Явный бычий тренд на рынках наметился в ноябре. Инвесторы позитивно отреагировали на новости об успешном испытании вакцин от коронавируса сразу от нескольких компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Примерно в это время ушла неопределенность насчет будущего президента США. Выборы выиграл Джозеф Байден, а действующий глава государства Дональд Трамп признал поражение. Мир смог перестроиться на «удаленный режим», крупнейшие компании выходили из кризиса намного быстрее, чем предсказывали даже самые оптимистично настроенные аналитики. В результате к концу года ведущие индексы США не просто восстановились, а обновили рекорды. В частности, S&P 500 вырос до 3 735,36 пункта.

Удивительно, но в 2020 году продолжился и даже укрепился тренд на IPO. На биржу вышли свыше 200 компаний, из них почти 70 % торгуются выше цены первичного размещения. Отдельные эмитенты показали доходность в 100 % годовых и даже выше. Успех первичных размещений хорошо виден на графике роста ЗПИФ «Фонд первичных размещений» от ИК «Фридом Финанс» и управляющей компании «Восток-Запад». С июля 2020 года фонд, вкладывающий средства в самые перспективные IPO, вырос на 242%.

Сколько еще продлится бум IPO, сказать сложно, но в январе уже прошло больше десятка успешных размещений. В 2021 году уже запланированы IPO таких интересных компаний, как Roblox, Instacart, Robinhood. Пока рынок позволяет привлечь капитал по рекордным оценкам, вряд ли кто-то захочет упустить такую возможность.

Главные надежды в 2021 году связаны, конечно, с масштабной вакцинацией и возвращением к нормальной жизни. Если мир сможет попрощаться с коронавирусом, начнет восстанавливаться ряд пострадавших отраслей, уволенные сотрудники начнут возвращаться на работу, люди будут больше путешествовать, развлекаться и тратить деньги – все это позитивно скажется на общем росте рынка.

Власти США, по всей видимости, продолжат вести мягкую монетарную политику, а ставка ФРС, скорее всего, останется нулевой. В бюджете на 2021 год учтен новый пакет стимулов для поддержания экономики. Часть этих денег так или иначе попадет на рынок. В январе пост американского президента занял Джозеф Байден, который воспринимается как более прагматичный политик, нежели Дональд Трамп. С ним будет явно «скучнее» хотя бы потому, что он не ведет такой яркий «Твиттер», один неосторожный пост в котором может двигать котировки. Инвесторам такая «скука» по душе.

Российский рынок в некотором смысле потерял прошлый год, так как из-за падения цен на нефть подешевели очень многие акции. Однако сейчас нефть снова дорожает, стремится к 60 $, что превосходит оптимистичные прогнозы, которые давались последние полгода. К концу 2020 года хороший рост показали акции металлургов, производителей угля, а также ряд эмитентов банковского и нефтегазового сектора. Поэтому ИК «Фридом Финанс» считает, что в 2021-м российский рынок будет нагонять упущенное, рубль укрепится на 2–3 %, а акции в рублях подрастут на 20 %. Отечественные фондовые площадки уже вошли в число лидеров роста с начала года, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 3 500 пунктов, акции Сбербанка обновили максимум, его капитализация превысила 87 млрд $. Уверенный подъем продемонстрировали акции нефтегазовых компаний, а также эмитентов из сектора цветной металлургии.

Адрес филиала

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 26

Тел.: +7 (391) 204-65-06

E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru