Российский рынок акций ушел в минус после утреннего роста

Открывшись ростом до 3485,46 пункта (+0,5%), к 12:50 индекс Мосбиржи опустился до 3 419,39 (-1,37%). Индекс РТС по состоянию на 12:50 составлял 1465,5 пункта (–1,44%). Утренний рост российского рынка акций был вызван позитивной динамикой на мировых фондовых площадках после инаугурации президента США Джозефа Байдена.

Курс доллара на Мосбирже к 12:31 составляет 73,53 руб. (+0,01%), евро к 12:32 — 89,26 руб. (+0,3).

Нефтяные котировки на лондонской бирже ICE снижаются. Баррель нефти марки Brent стоит $55,65 к 12:16 мск (–0,77%). WTI к этому времени опустилась на 0,69%, до $52,94 за баррель.

На прошлой неделе, 12 января, Индекс Мосбиржи два раза обновил исторический максимум, поднявшись выше 3500 пунктов. Курс доллара поднимался до 75 руб.

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