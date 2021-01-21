Ставки не сделаны — ставок больше нет

Центробанк смог остановить онлайн-рулетку: интернет-казино и нелегальные букмекеры фактически свернули работу в России. Как обнаружило издание The Bell, они не могут принимать ставки ни в какой валюте, кроме биткойнов. На известных порталах, таких как «Адмирал 777», Azino777, JoyCasino и Gaminator, оплата не проходит ни с банковской карты, ни со счета мобильного телефона, ни через электронные кошельки. С чем это может быть связано? И можно ли говорить о крахе рынка нелегальных онлайн-казино? Об этом — Григорий Колганов.

Названия онлайн-казино знал, наверное, даже самый неазартный пользователь рунета. Стоило включить фильм на пиратском сайте, сразу появлялась инструкция, как «поднять бабла». Но в январе сыграть в интернет-рулетку стало гораздо сложнее — все простые способы пополнения счета в онлайн-казино вроде бы оказались недоступны. Остались только криптовалюты, но расплатиться ими еще надо уметь. Проблемы с операциями на подобных ресурсах “Ъ FM” подтвердил на условиях анонимности один из пользователей: «Если раньше можно было отправлять во всякие гэмблинговые истории средства с карт, Qiwi, “Яндекс.Денег” и прочего, то сейчас не так просто это сделать. Также многие покерные сайты от этого пострадали. Те же PartyPoker, PokerStars, они тоже ограничили ввод-вывод с рублевых карт и платежных российских систем».

С нелегальными букмекерами и казино в России борются уже с десяток лет. Роскомнадзор без особого успеха блокировал сайты, антимонопольная служба атаковала незаконную рекламу, налоговая запрещала трансакции в адрес организаторов азартных игр. Но эффективный инструмент, похоже, придумал Центробанк. В прошлом году регулятор начал активную зачистку этого рынка, которая вылилась в прямой запрет платежным сервисам обслуживать переводы россиян зарубежным юрлицам.

Под раздачу попал десяток компаний, в том числе такие крупные игроки, как «ЮMoney» и Qiwi. Но это сработало, считает глава «Национального платежного совета» Алма Обаева: «Банк России при очередной проверке или намеренно эту схему по переводу средств для онлайн-казино с электронных кошельков обнаружил полностью. Такие вещи проводить нельзя, это было запрещено всегда.

Понесли наказание те, кто это делал. Соответственно, все другие испугались в хорошем смысле слова, и правильно».

СМИ обнаружили, что россияне теперь не могут расплатиться на AliExpress с помощью кошельков «ЮMoney». Но почему так долго не удавалось перекрыть канал поступления денег на счета онлайн-казино, если под запретом они уже не первый год? Это было слишком выгодно платежным агентам, которые проводили операции, полагает независимый эксперт букмекерского рынка Дмитрий Малков: «Трансакционная комиссия в разы выше, чем за обычные какие-то платежи, то есть по платежам в пользу, например, AliExpress ставки в районе 1-1,5%, а здесь ставки 5-6% от суммы трансакции. Ни один серьезный банк этим не будет заниматься, но подключить какую-то платежную систему к себе, которая будет баловаться такими вещами — почему нет?»

Объем ставок в русскоязычных онлайн-казино пару лет назад оценивался экспертами в 110 млрд руб. в год. Выручка букмекеров в 2019-м превысила 1 трлн руб., и большая часть этих средств тоже приходилась на серую зону. Впрочем, собеседник “Ъ FM” в одном из крупных платежных сервисов посетовал, что им не всегда видно, куда клиент переводит деньги, к тому же организаторы азартных игр нередко по реквизитам маскируются под легальные торговые точки. Так или иначе, запрет привел к закату рынка онлайн-казино. Но будет ли ренессанс?

Бывший владелец игорного бизнеса Дмитрий Слободкин не верит, что подпольная рулетка остановилась навсегда: «Может быть, сейчас просто момент перегруппировки ресурсов, но какой-то выход они найдут. Могут найти новые каналы оплаты, могут сделать это через независимую компанию, которая не будет связана с игорным бизнесом. Просто эта компания должна быть достаточно доверенной, чтобы она не воровала деньги. А в принципе невозможно людей лишить их интереса, сделать так, чтобы они не играли».

Интересно, что ситуация с онлайн-казино может ударить по рынку кредитования. Как поясняют собеседники “Ъ FM”, заядлые игроки нередко оформляли микрозаем и сразу все ставили на кон. А еще достанется студиям пиратской озвучки, ведь азартные порталы были чуть ли не главными их рекламодателями. И, как сообщают СМИ, ролики про макаку, поймавшую банан, уже стали пропадать из фильмов и сериалов.