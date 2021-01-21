Свердловские власти направят 200 млн рублей на замену лифтов

Правительство Свердловской области направит 200 млн руб. из областного бюджета на замену 211 лифтов в многоквартирных домах (МКД) со спецсчетами в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Так, в Екатеринбурге планируется заменить 161 лифт, в Нижнем Тагиле — 41 и в Каменске-Уральском — девять.

Отметим, по данным МинЖКХ Свердловской области, на данный момент в регионе, при финансовой поддержке правительства, уже заменено свыше 550 лифтов.

Кроме того, 880 лифтов в 313 домах в текущем году в МКД области заменят по региональной программе капитального ремонта. В частности, в Екатеринбурге заменят 562 лифта в 160 домах.