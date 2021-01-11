В 2021 году в Свердловской области заменят лифты в 313 многоэтажных домах

В Свердловской области в 2021 году планируют заменить лифты в 313 многоэтажных домах, сообщил департамент информационной политики региона. В частности, в Екатеринбурге заменят 562 лифта в 160 домах.

В целом, в 2021 году запланирован капитальный ремонт 1,1 тыс. жилых домов в 75 муниципалитетах Свердловской области, говорится в сообщении. Уточнить плановый период ремонтных работ можно на сайте регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что в 2021-2025 годах администрация Екатеринбурга направит более 1,7 млрд руб. на замену лифтов. За пять лет городские власти планируют заменить 630 лифтов.

Михаил Мананников