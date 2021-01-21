Постольников Антон Александрович: как создать условия для внедрения инноваций

Системный предприниматель и эксперт по венчурным инвестициям Постольников Антон Александрович рассказал о причинах, которые мешают бизнесу внедрять инновации и оставаться актуальными на стремительно меняющемся рынке.



О ловушке пилотных проектов

Постольников Антон Александрович: Если вы планировали серьезные изменения в своей компании — процесс, технологии, продукт, партнерство или нечто подобное — скорее всего, вы начали с пилотного проекта. Это хорошая тактика: можно протестировать идею в контролируемой обстановке, сведя риски к минимуму.

При этом есть множество примеров, когда внешне удачные пилотные проекты не приводили к успешной реализации и масштабированию. Обратимся к кейсу американского акселератора Rapid Results Institute, который описан в их блоге.

Постольников Антон Александрович

К ним обратился федеральный дистрибьютор запчастей, который хотел увеличить прибыльность и думал, что новая система отслеживания продаж может помочь. Дистрибьютор организовал пилотный проект в одном регионе: нескольким торговым представителям дали новые программы, чтобы они могли протестировать их в течение квартала.

Результат себя оправдал. Участники проекта продавали больше с более высокой маржой. Тогда компания установила новую систему на устройства каждого продавца по всей стране. И это был провал.

Одни продавцы не могли разобраться в приложении, другие поняли, но не использовали его возможности на практике, а третьим не понравилось, что алгоритм определяет за них приоритеты в продажах. Большинство вернулось к старому способу работы, что снизило прибыльность всего предприятия.

На представленном примере отлично видны типичные ошибки обманчиво успешной инновации. Для тестирования выбрали лояльных и восприимчивых к инновациям сотрудников. Вероятно, они почувствовали себя нужными компании и приняли дополнительные усилия, чтобы показать результат. Не исключено, что они закрыли глаза на недоработки новой программы.

Но на деле проблема была еще глубже.

Как поощрять правильный подход к инновации

Постольников Антон Александрович: В период неопределенности на фоне пандемии COVID-19 внедрение инновации ощутимо усложнилось. Ведущие сотрудники часто задаются вопросом о мотивах новых инициатив, которые могут изменить их должностные инструкции или полностью поставить под угрозу рабочие места. Плюс экономический эффект от инноваций в принципе трудно прогнозировать.

Все это звучит устрашающе, но при наличии нужных людей и процессов даже неудачи, которые иногда приводят к инновациям, в конечном счете могут принести пользу. Ключ в том, чтобы выяснить, где инновации действительно вписываются в бизнес-модель.

Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса в России незначительно вырос. Возможно, в будущем инновации будут внедряться активнее. Фото: скриншот nafi.ru

Главный секрет — выяснить, что это слово означает в конкретном случае. Для регионального застройщика инновация — это установка шлема виртуальной реальности в точке продаж. Для небольшой компании — использование общих документов Google для отслеживания изменений.

В обоих случаях речь идет об инновациях, повышающих эффективность работы. Просто в зависимости от контекста суть нововведений может быть разной. Именно поэтому очень важно заложить прочный фундамент, поддерживающий развитие новых идей и решений внутри компании.

Вот три шага, которые необходимо предпринять, чтобы привлечь нужных людей в процессы для вашего инновационного успеха:

Решите, действительно ли инновации нужны компании и ее клиентам

Постольников Антон Александрович: Нормально, когда со временем владелец бизнеса хочет внести изменения. К сожалению, иногда можно забыть об интересах конечных потребителей — если они не оказываются в выигрыше, то зачем инновации вообще нужны?

Дистрибьютор запчастей хотел улучшить работу продавцов, но не учел их практики взаимодействия с клиентами. В свое время Coca-Cola изменила рецепт, потому что проигрывала «вкусовые тесты» Pepsi. Компания потратила миллионы долларов на новую формулу и маркетинговую кампанию, чтобы получить падение продаж и вернуться к классическому вкусу.

Фото: изображение marketing.by

Также можно вспомнить провальный перезапуск главного русскоязычного ресурса о кино «КиноПоиск». Авторы заявляли, что новая система рейтингов и тегов ускорит выбор фильмов для просмотра, пользователи смогут составлять персональные коллекции кино и сериалов, которыми можно будет делиться публично.

Основатель портала «КиноПоиск» тоже не оценил изменения.

На деле пользователи столкнулись с большим количеством ошибок, странной системой рейтингов и принудительным переводом на экосистему Яндекса. В первые сутки 96% отзывов о перезапуске были негативными. Порталу вернули старый дизайн. В будущем инновации вводили поэтапно и в репутационные скандалы не влезали.

Найдите защитников инноваций

Постольников Антон Александрович: Люди склонны сопротивляться изменениям, поэтому стоит позаботиться, чтобы пилотный проект продвигался внутри команды вплоть до полного внедрения. Иными словами, недостаточно объявить на планерке, что теперь все работают по-новому.

Инновации часто начинают сильно развиваться и исчезают, потому что у них нет реальной постоянной поддержки. Требуется время, чтобы новые привычки или концепции были приняты. И обычно это происходит, когда есть правильные люди, которые помогут этим новым концепциям и привычкам укорениться.

Крупные игроки вроде МТС предпочитают искать инновации извне. Малому и среднему бизнесу предстоит найти их внутри. Фото: bel.biz

Без общекорпоративного центра инноваций просто не обойтись. Подобные структуры действуют в МТС, «Вымпелкоме», банке «Открытие», группе «Черкизово» и других крупных компаниях. Получается, для малого и среднего бизнеса инновации остаются недостижимыми? Ничего подобного.

В небольших компаниях действует тот же принцип, но с иным масштабом. Главное, чтобы у инновации были:

— Фанаты. Сотрудники, которые понимают необходимость в новшествах. Они не позволят извратить или упростить их, заняться профанацией. Как правило, фанаты и предлагают руководству изменения.

— Менеджеры. Ответственные за внедрение. Они выступают операторами процесса, следят за общим положением дел.

— Крестный отец. Руководитель, который обеспечит условия для внедрения инновации и в случае необходимости защитит фанатов и менеджеров. Обычно крестным отцом выступает владелец бизнеса.

Будьте терпимее и готовьтесь к трудностям

Постольников Антон Александрович: Неудача — неизбежная часть инноваций. По статистике, более 70% инноваций не приносят компаниям ожидаемой прибыли, а неправильные ставки на технологии могут привести к банкротству.

На релизе Instagram назывался Burbn и умел только обрабатывать фотографии. Позже добавили теги, поиск — и к версии 2.0. это стал привычный нам Instagram. WhatsApp был приложением для обмена статусами, а Airbnb основали на фоне кризиса 2008 года, когда казалось, что идея точно не «выстрелит».

Показателен опыт компании Unilever, которая в свое время купила за 1 млрд долларов сервис доставки бритв One Dollar Shave Club. Однако в сервисе нет ничего сложного. Если бы он был создан внутри компании, это бы обошлось в тысячи раз дешевле.

Иногда создание культуры, в которой инновации действительно живут, означает наличие процесса для «пробивания» новых вещей, а затем быстрого отказа от них, если их ценность не осознается. Nike придерживается подхода «быстро провалиться», который поощряет экспериментирование, а не наказывает за не сработавшую попытку.

Неудачи — нормально.