Рамилю Шамсутдинову дали 24,5 года колонии строгого режима В октября 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье

Второй Восточный окружной военный суд приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в октябре 2019 года, к 24,5 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент “Ъ”.

Напомним, инцидент произошел 25 октября 2019 года в войсковой части Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Минобороны РФ связало инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Комиссия ведомства установила, что у Рамиля Шамсутдинова был личный конфликт с офицером. Солдат жаловался на то, что в первый день у него отобрали деньги, телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить».

Его обвиняли в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийство двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину солдат признал. По версии следствия, он прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к столу со снаряжением, с собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами он начал стрелять по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли, двое ранены.

Напомним, в декабре прошлого года присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.