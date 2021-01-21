Состояние экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева оценивается как среднетяжелое

Состояние здоровья бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева оценивается как среднетяжелое. Об этом со ссылкой на представителей медучреждения, где в настоящий момент находится господин Малафеев, сообщает ТАСС.

«Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации»,— уточняется в сообщении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Вячеслава Малафеева госпитализировали с коронавирусом 19 января. У него диагностировано 40% поражение одного легкого и 65-70% — другого.