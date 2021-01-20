«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

В среду «Газпром» завершил размещение восьмилетних еврооблигаций. Организаторами выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», J. P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko. По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, спрос на евробонды превышал $4 млрд. Это позволило «Газпрому» разместил бумаги на $2 млрд с доходностью 2,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25–3,375% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня 2,9–2,95% годовых.

«"Газпром" поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов сроком более пяти лет»,— отметил господин Шулаков.

Основной спрос (75% объема книги) был со стороны иностранных инвесторов, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. «В целом спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов»,— отмечает господин Шулаков.

Это уже третье в этом году размещение евробондов российскими эмитентами. На прошлой неделе МКБ разместил пятилетние бумаги на €600 млн под 3,1% годовых. Во вторник Совкомбанк разместил четырехлетние социальные евробонды на $300 млн под 3,4%. В настоящее время планируются к размещению евробонды аэропорта Домодедово. При этом, как считает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков, «большинство эмитентов первого эшелона не будут спешить со входом на рынок и предпочтут дождаться определенности с санкциями и просто активизации делового сезона, которая наступает ближе к середине февраля».

Виталий Гайдаев