В Татарстане 233 человека умерли от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех смертях от коронавирусной инфекции в регионе. В результате по состоянию на 20 января число умерших от Covid-19 в республике достигло 233 человек.

Речь идет о трех женщинах 1932, 1939 и 1947 годов рождения и мужчине 1941 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечает министерство.

Как писал «Ъ-Казань», в Казани число всех умерших в 2020 году увеличилось почти на треть — до 17 тыс. человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"