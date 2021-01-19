В столице Татарстана в 2020 году умерли около 17 тыс. человек, что почти на треть превышает итог предыдущего года. Такая статистика вчера была представлена на совещании в мэрии Казани. Чиновники не стали объяснять причины резкого роста количества смертей. По официальным данным, от коронавируса во всем Татарстане в прошлом году скончались 189 человек. Ранее президент республики Рустам Минниханов отмечал рост смертности среди стариков, которым в пандемию COVID-19 вовремя не была оказана помощь. Тем не менее Казань смогла сохранить положительную динамику прироста населения и по количеству жителей обошла Нижний Новгород.



В Казани в 2020 году умерли 16 тыс. 758 человек. Из них 49% составили мужчины, а 51% — женщины. Об этом сообщила вчера начальник управления загс Римма Миннуллина на аппаратном совещании, которое провел мэр Казани Ильсур Метшин.

Годом ранее власти Казани отчитывались о 12 тыс. 846 умерших. Таким образом, за год смертность в столице Татарстана выросла сразу на 30,5%. По итогам 2019 года чиновники отмечали снижение числа смертей на 2,7%.

Госпожа Миннуллина не стала объяснять причины роста количества смертей в городе. Она лишь заметила: «Неизбежно любая жизнь находит свое завершение».

Смертность в Казани выросла на фоне пандемии COVID-19. Согласно официальным данным оперативного штаба в республике, всего в 2020 году в Татарстане зарегистрированы 13,3 тыс. случаев заражения, из них в Казани — более 7 тыс. По официальным данным, от коронавируса в республике в прошлом году умерли 189 человек. Данные о количестве смертей в городах и районах чиновники не публикуют.

Несмотря на низкий уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане, республика является одним из лидеров по динамике числа умерших в последние месяцы. Так, по данным Росстата, за октябрь в регионе скончались на 1,7 тыс. человек больше, чем годом ранее. Рост составил 46,9%, тогда как в целом по РФ — 30,3%. В ноябре в республике умерли на 2,5 тыс. человек больше, чем годом ранее. Рост составил почти 74,6% (в среднем по стране — 55,6%). Больший рост смертности был зарегистрирован лишь в Оренбургской (+92,7%), Самарской (+79,7%), Челябинской (+83,6%), Новосибирской (+90,7%), Омской (+82,3%) и Томской (+82%) областях, Алтайском крае (+85,3%), Ханты-Мансийском (+81,6%) и Ямало-Ненецком (+93,6%) округах. Данные за декабрь по количеству смертей в регионах Росстат пока не публиковал.

Всего за 11 месяцев 2020 года, согласно официальной статистике, в Татарстане умерли 48 тыс. 453 человека (в 2019 году за аналогичный период — 39 тыс. 251). Количество умерших выросло на 9 тыс. 202, или на 23,4%. В среднем по России рост составил 13,9%. По данным Росстата, в ноябре в Татарстане коронавирус стал основной причиной смертей лишь в 68 случаях. В 46 случаях он оказал «существенное влияние» на смерть, а еще в 268 случаях такого влияния не оказал.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее объясняла рост смертности увеличением летальности сердечно-сосудистых заболеваний. «Этот рост обуславливается не только обычным течением сердечно-сосудистого заболевания, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным ковидом, даже в легкой форме»,— говорила она. Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года также заявил, что смертность растет не только из-за коронавируса, но и от других болезней. «Люди не могли получать плановую помощь, находились в замкнутом пространстве. Сегодня плановая помощь оказывается, однако сказать, что на 100% система здравоохранения работает, нельзя. Основная часть нашего здравоохранения занимается вопросами ковида»,— объяснял он. По словам господина Минниханова, смертность, прежде всего, увеличилась среди жителей республики старше 80 лет.

Несмотря на данные по смертности, власти Казани фиксируют положительную динамику прироста населения. Римма Миннуллина отчиталась, что в 2020 году в столице Татарстана родилось 19 тыс. 777 человек (на 93 больше, чем в 2019 году). «Казань по-прежнему остается растущим городом. И подтверждением тому служит тот факт, что в прошлом году по количеству населения Казань стала пятым городом в России, опередив Нижний Новгород»,— сообщила чиновница.

Она добавила, что ограничения по COVID-19 серьезно скорректировали статистику свадеб и разводов казанцев. Так, число заключенных браков сократилось на 19% (до 8 тыс. 369), а число расторженных — на 18% (до 3 тыс. 938). Ильсур Метшин сообщил, что в статистику, в частности, не попал брак одного из его сыновей, который провел никах, но официально свой брак в органах загс зарегистрировать не успел.

Кирилл Антонов