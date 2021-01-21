Сезонное обновление

Элитный пятизвездный отель Four Seasons Hotel Lion Palace получил нового генерального управляющего — им стал Ричард Рааб, сменивший на данной должности Феликса Мурийо. В прошлом топ-менеджер уже работал в этой гостинице, а до недавнего времени руководил отелем под аналогичным брендом в Бахрейне. Перед господином Раабом будет стоять задача снижения издержек в условиях падения загрузки в люксовом сегменте, полагают эксперты.

Генеральным управляющим Four Seasons Hotel Lion Palace в начале этого года был назначен Ричард Рааб, рассказал “Ъ” представитель гостиницы. На этом посту топ-менеджер будет отвечать за стратегическое развитие отеля, контроль работы операционных департаментов, соблюдение стандартов бренда Four Seasons и взаимодействие с культурными институтами города, пояснил он.

Ричард Рааб уже знаком с Four Seasons Lion Palace — с 2011-го по 2014 год он был управляющим во время строительства и открытия отеля. Прежний опыт и работа с многими членами той команды позволят укрепить лидирующие позиции гостиницы, рассчитывает ее представитель. В компании Four Seasons Hotels and Resorts господин Рааб работает более 20 лет. В прошлом он занимал руководящие позиции в отелях сети в Лос-Анджелесе, Лондоне, Гавайях и Бахрейне.

Прежний генеральный управляющий люксовой гостиницы Феликс Мурийо перешел на аналогичную позицию в мексиканский Four Seasons Resort Tamarindo, который откроется в этом году. В своей должности он проработал более четырех лет. По словам представителя Four Seasons Hotel Lion Palace, испанские корни и знание рынка предопределили назначение господина Мурийо на эту позицию.

Four Seasons Hotel Lion Palace был открыт в 2013 году и стал первой в России гостиницей под этим брендом. Отель входит в портфель проектов фонда VIY Management, основанного сыном экс-руководителя РЖД Владимира Якунина Андреем. Гостиница включает 183 номера и расположена в доме князя Лобанова-Ростовского, построенного по проекту Огюста Монферрана. Инвестиции в реконструкцию здания составили $250 млн, говорил господин Якунин. Four Seasons Hotels and Resorts управляет 123 отелями в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке, штаб-квартира компании расположена в Канаде. В 2007 году сеть Four Seasons приобрели создатель Microsoft Билл Гейтс и принц Саудовской Аравии Алвалид бин Талал, при этом основатель компании Айседор Шарп и его семья сохранили долю и операционное управление в компании.

Управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts Алексей Мусакин отмечает, что ротация руководства является стандартной практикой для международных сетевых отелей. Перед новым генеральным управляющим будет стоять сложная задача оптимизации затрат при сохранении уровня сервиса и комфорта, считает он. «В таких отелях, как Four Seasons, существенную долю занимали иностранные гости, которых сейчас нет, а возможности роста внутреннего туризма в элитном сегменте ограниченны»,— объясняет господин Мусакин.

В люксовых отелях уровень загрузки упал сильнее, чем в других сегментах рынка, указывает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. Загрузка таких гостиниц в 2020 году в Петербурге снизилась на 63% к 2019 году, до 22%, а RevPAR (доход на один имеющийся номер) в сегменте люкс составил 3,4 тыс. рублей — против 11,7 тыс. рублей годом ранее, отмечает эксперт. Предлагать неизменно высокий уровень сервиса при подобном показателе RevPAR не представляется возможным, резюмирует госпожа Уханова.

Константин Куркин