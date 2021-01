Сезонное обновление

Four Seasons Hotel Lion Palace был открыт в 2013 году и стал первой в России гостиницей под этим брендом. Отель входит в портфель проектов фонда VIY Management, основанного сыном экс-руководителя РЖД Владимира Якунина Андреем. Гостиница включает 183 номера и расположена в доме князя Лобанова-Ростовского, построенного по проекту Огюста Монферрана. Инвестиции в реконструкцию здания составили $250 млн, говорил господин Якунин. Four Seasons Hotels and Resorts управляет 123 отелями в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке, штаб-квартира компании расположена в Канаде. В 2007 году сеть Four Seasons приобрели создатель Microsoft Билл Гейтс и принц Саудовской Аравии Алвалид бин Талал, при этом основатель компании Айседор Шарп и его семья сохранили долю и операционное управление в компании.