Выручка Procter & Gamble за квартал выросла на 8%

В среду, 20 января, корпорация Procter & Gamble (P&G) опубликовала отчетность за второй квартал 2021 финансового года, завершившийся 31 декабря. Компания, демонстрировавшая хорошие финансовые результаты в 2020 году за счет роста спроса на товары для дома и предметы личной гигиены во время пандемии, продолжает выигрывать от этих факторов. Выручка P&G за второй квартал выросла на 8%, до $19,7 млрд, чистая прибыль — на 4%, до $3,9 млрд.

P&G повысила прогноз по выручке на финансовый 2021 год в целом — теперь компания ожидает, что органический рост продаж составит 5–6%, а не 4–5%, как прогнозировалось ранее. Самый существенный рост выручки за квартал показало подразделение, производящее товары для ухода за тканью и стирки, а также бытовую химию,— на 12%. На 9% выросли продажи товаров для ухода за здоровьем, на 6% — косметики и товаров для детей.

Яна Рождественская