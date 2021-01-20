Глава избиркома Югры переведен в Хабаровский край

Возглавлявшего избирком Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Дениса Кузьменко назначили членом избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса на основании предложения ЦИК РФ, сообщает “Ъ” со ссылкой на начальника главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края Алексея Сапа.

Предполагается, что господина Кузьменко выберут новым председателем, для этого комиссия тайным голосованием должна утвердить его кандидатуру на первом же своем заседании.

Руководивший восемь лет Хабаровским край избиркомом Геннадий Накушнов в декабре 2020 года досрочно написал заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, Денис Кузьменко возглавлял избирком ХМАО с 2015 года. На эту должность его предложила «Единая Россия». До этого он работал в департаменте внутренней политики правительства региона.