Мэр Орла не исключил расторжения контрактов с городскими перевозчиками

Возглавивший в октябре 2020 года мэрию Орла Юрий Парахин в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» пригрозил городским перевозчиком расторжением контрактов. По словам господина Парахина, «вопрос транспорта сейчас первостепенен для города»: «Впереди перекрытие Красного моста, и нужно быть уверенным, что ни один перевозчик не подведет, что каждый из них будет ответственно выполнять свои обязательства».

Мэр отметил, что жалобы на работу общественного транспорта поступают «ежедневно». В частности, перевозчики отключают ГЛОНАСС, что является «прямым нарушением муниципального контракта», на нескольких маршрутах нет автобусов в вечернее время. В том числе у Юрия Парахина возникли претензии к муниципальному перевозчику ТТП. «Что такое претензия? Последнее предупреждение. Если до этой пятницы перевозчики не исправятся, запускаем процедуру расторжения муниципальных контрактов. У нас есть перевозчики, которые готовы взять больше маршрутов и добросовестно их обслуживать», — написал Юрий Парахин. Мэр добавил, что перевозчики, которые не способны обслуживать население по графику, «на дороги Орла выезжать не будут».

О спорах вокруг новой маршрутной сети Орла читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков