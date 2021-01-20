Глава Кузьмоловского городского поселения отправлен под арест

Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО главу Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области Виктора Воронина на два месяца.

О мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие, сообщает ТАСС.

Напомним, что глава МО «Кузьмоловское городское поселение» и депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» были задержаны по подозрению во взяточничестве. В отношении них возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствие считает, что взятки они получали от одного из предпринимателей.