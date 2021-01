Альбомы января

Джейн Биркин Oh! Pardon tu dormais…

С первых же нот своего 14-го альбома Джейн Биркин включает драматизм на максимум и добивается этого простым, проверенным средством — привлекает к делу мужчину. В заглавной песне альбома звучит голос прославленного шансонье Этьена Дао, а потом он возвращается в песне-диалоге «F.R.U.I.T.». Голос 65-летнего Дао — голос юноши. В голосе его старшей коллеги возраст, безусловно, слышен. Но страсти, кипящие в ее песнях, говорят о том, что в личной жизни у нее всё не менее сложно, чем 50 лет назад, когда ее бойфрендом был главный смутьян Франции Серж Генсбур. Грусть, прорывающаяся даже в самых беззаботных шансонных номерах, объяснима и имеет конкретный источник. «О, прости, что разбудила…» — посвящение Кейт Барри, дочери Биркин от ее брака с композитором Джоном Барри. В 2013 году она выпала из окна четвертого этажа своего парижского дома. «Oh! Pardon tu dormais…» — первый альбом с новым материалом, выпущенный певицей после трагедии.

Крис Корнелл No One Sings Like You Anymore, Vol. 1

Первый посмертный альбом лидера Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла «No One Sings Like You Anymore» целиком состоит из песен чужого сочинения. Но это не тот случай, когда наследие большого автора тасуют то так, то этак, лишь бы каталог приносил прибыль. Этот альбом был от начала до конца задуман и сыгран самим певцом, он готовил его к выпуску и считал предметом гордости. Для альбома были записаны песни из репертуара Дженис Джоплин, Принса, Джона Леннона, Харри Нильссона, Electric Light Orchestra и др. Каждое прочтение — абсолютно индивидуально. Когда видишь в списке даже такие растиражированные хиты, как «Nothing Compares 2 U» Принса или «Patience» Guns N’Roses, можно быть уверенным, что трактовка Криса Корнелла дает им совершенно новую жизнь и можно получать удовольствие, даже не зная оригинала. Пометка «Vol. 1» в названии говорит о том, что последует продолжение. На этом диске собраны песни балладного и поп-рокового формата, и можно предположить, что на «Vol. 2», если он выйдет, мы услышим более привычного Корнелла — тяжелого и опасного.

Сплин Вира и майна

Александру Васильеву достаточно выстрелить одним сметающим все на своем пути хитом вроде «Письма Гарри Поттеру», чтобы вдогонку отправить на музыкальные платформы менее саркастичные и более однообразные по структуре песни. В декабрьском альбоме «Вира и майна» «Гарри Поттер» идет последним, чтобы до него добраться, нужно пережить «Призрака» с монотонным риффом и бесконечно повторяющимся припевом (любимый прием Васильева последних лет), уморительный трек «За семью печатями» — квинтэссенцию васильевского ироничного речитатива, традиционную сплиновскую мелодию «Джин» с гармонией как в «La belle dame sans regrets» Стинга и еще семь песен, которые не оставляют шанса прерваться, не дослушав альбом до конца. У позднего «Сплина» случались записи, которые бесили своей необязательностью и дефицитом законченных мыслей, но в «Вире и майне» Александр Васильев не жалеет гипнотических риффов и хлестких строк, включая самые прямолинейные, словно написанные к прямым эфирам телеканала «Дождь». В песне «Кесарь» он поет буквально следующее: «Вот твой дворец с перебитым стеклом, вот твой портрет на земле за углом. Слышишь, последний из всех кесарей, жми на педали отсюда скорей».

Каста Чернила осьминога

В тот же день, что и альбом «Сплина», вышел очередной альбом корифеев русского рэпа — группы «Каста». Первый трек «Пароль от почты» — монолог лирического героя в момент лобового столкновения со встречной машиной. Лирика довольно быстро уступает место социальным наблюдениям и резким политическим выпадам, что вполне логично в контексте двух бронебойных альбомов «Касты» 2010-х «Четырехглавый орет» (2017) и «Об изъяне понятно» (2019). Распределение фронта работ между четырьмя авторами-участниками позволяет группе ни на секунду не ослабить хватку на протяжении всех 16 треков — а по нынешним временам это просто «Война и мир». Уникальное свойство «Касты» — доходчиво рассказать о серьезных вещах и тут же, в соседнем треке, эти серьезные щи высмеять. Герой альбома предпринимает безуспешные попытки понять, что происходит в мире, в поисках опоры хватается то за философов-классиков, то за мелодии Раймонда Паулса, и в итоге остается посреди безумного мира наедине со своей любовью, о которой, оказывается, и пел все это время.

The Avalanches We Will Always Love You

Австралийская группа The Avalanches на сцене с конца 1990-х, но международный успех пришел к ней в 2010-е, а «We Will Always Love You» — всего третий альбом в ее дискографии. Во время турне в поддержку предыдущего, «Wildflower» (2016), один из двух ключевых участников группы Робби Чатер покинул маршрут, чтобы отправиться в реабилитационную клинику, и его коллега Тони Ди Бласи продолжил выступать один. Чтобы искупить вину перед другом, Чатер продал свою коллекцию из 7 000 пластинок и вложил все вырученные деньги в запись следующего альбома. Основным творческим методом The Avalanches осталось конструирование песен из чужих семплов. Но собственных мелодий и звуков стало больше. К тому же в новой записи приняли участие множество приглашенных музыкантов, среди которых — Девонте Хайнс (Blood Orange), Риверс Куомо (Weezer), Трики, Леон Бриджес, MGMT, Нене Черри, Джейми XX, Карен О, Перри Фаррелл, Джонни Марр и Мик Джонс (The Clash). 25 треков с таким внушительным составом могли оказаться неподъемной мегаломанской записью, но слушать альбом легко, к тому же никто не мешает делать паузы.

Yungblud Weird!

Yungblud (настоящее имя — Доминик Ричард Харрисон) — один из тех артистов, которые с большой вероятностью будут царить на музыкальном рынке в третьем десятилетии XXI века. Его карьера развивается стремительно, и даже карантинная пауза в гастрольной деятельности не смогла этому помешать. Когда у тебя в активе дуэты с Дэном Рейнольдсом (Imagine Dragons), Трэвисом Баркером (Blink-182), Machine Gun Kelly, Холзи и Bring Me The Horizon, внимание подростков гарантировано. Можно даже не придумывать ничего нового в музыке. Первый же трек альбома «Weird!» «Teresa» напоминает старый добрый поп-эмо, в самом коммерческом его виде. В конце концов, Tokio Hotel выросли, а их место никто не занял. По идее, весь этот слащавый поп-панк с пианино и страсти с размазанной по лицу тушью остались в прошлом, но, судя по альбому Yungblud, самое время вернуть эту моду. Он научился сочинять беспроигрышные мелодические ходы, даже в самых сладких песнях сквозит неподдельная злоба, а «Superdeadfriends» — уважительный поклон в адрес Beastie Boys и их поклонников.

Дора Боже, храни кьют-рок

Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, как и Yungblud, построила свою карьеру на плечах гигантов прошлого. В случае Доры это в первую очередь МакSим и «Ранетки», но они опять же необратимо повзрослели, а детям нужен лирический песенный материал, который им не дают ни Гречка, ни Монеточка (по отношению к Доре они уже какое-то глубокое ретро). В тинейджерские трагедии Доры аккуратно вписаны электрогитары — это непременный атрибут русской поп-аранжировки на любом историческом витке. Гораздо интереснее то, как Дора совмещает строчки в духе Алсу типа «Давай укроем всю нашу печаль опавшими листьями» и одновременно придумывает новый словарь подростковых страданий, изобретая все эти «вкрашилась» и «влавилась». Будет странно, если с песнями Доры в ближайшее время не снимут какой-нибудь молодежный сериал. Однако таких эпизодов, как трогательный кавер на «Таял» Леонида Федорова, от Доры, судя по всему, больше ждать не стоит.

Passenger Songs For The Drunk And Broken Hearted

Еще один альбом-гигант, 20 песен, которые легко можно было бы разбить на три EP и выпускать в течение года. А Майкл Дэвид Розенберг, он же Passenger, обрушил на слушателей сразу весь материал, над которым работал с 2019 года. В 2012-м английский певец выпустил альбом «All The Little Lights» с достаточно традиционной фолк-песней «Let Her Go», которая неожиданно стала хитом десятилетия. Впрочем, ее успех ничего не изменил в творческом методе Розенберга — он как писал баллады под гитару, добавляя в них то дозу кантри, то толику постпанка, так и пишет. И продолжает петь, словно подмешивая в голос немного «питча». Деньги, заработанные на новом альбоме, Passenger собирается отправить в благотворительные фонды, спасающие страны, где вырубка лесов стала национальным бедствием. Passenger обещает посадить дерево в честь каждой проданной физической копии альбома. Может себе позволить. «Let Her Go» приносит ему такие отчисления, что все остальное можно делать просто в свое удовольствие.

Нина Кравиц, Bara Nova Cyberpunk 2077: Radio, Vol. 4

В 2020-м диджей и, похоже, самый популярный на данный момент российский музыкант в мире Нина Кравиц стала одним из персонажей долгожданной игры «Cyberpunk 2077», которая уже на этапе предзаказов была продана восьмимиллионным тиражом. Героиня Нины Кравиц занимается установкой нелегальных кибернетических имплантов, и это стоит иметь в виду, слушая композиции, которые девушка написала специально для игры. Сетевые комментаторы обращают внимание и на тот факт, что Кравиц получила образование стоматолога: техно, звучащее на этой EP, в какие-то моменты совершенно справедливо будет назвать зубодробительным. Хотя по большей части оно здесь мягкое, мечтательное, научно-фантастическое. Гораздо более важный факт состоит в том, что на пяти дорожках «Cyberpunk 2077: Radio, Vol. 4» звучит голос самой Нины Кравиц. Для своего вокального «аватара» диджей придумала псевдоним Bara Nova. Большая часть вокальных партий далека от того, что мы привыкли слышать в поп-песнях. Скорее это нарезанная на фрагменты мелодекламация пополам с гулким эльфийским пением. Хотя некоторые фрагменты звучат вполне традиционно и дают надежду на традиционную поп-запись артистки в будущем.

Shame Drunk Tank Pink

Три года назад Weekend сравнивал английскую группу Shame с манчестерцами The Fall, при этом родом они не из Манчестера, а из Южного Лондона, и в начале карьеры представляли новую местную волну постпанка, представленного в его изначальном варианте сорокалетней давности. Второй альбом Shame спродюсировал вездесущий Джеймс Форд из Simian Mobile Disco. Уличная ярость в песнях Shame по-прежнему зашкаливает, разве что почти не осталось сбивчивого речитатива фронтмена Чарли Стина. Зато наряду со стандартными ритмическими схемами и риффами появились менее предсказуемые конструкции, как в песне «Snow Day», где Стин смог выплеснуть всю накопившуюся злость. «Snow Day» — середина альбома, и как раз с этой песни начинается его вторая, более экспериментальная половина, которая позволяет говорить о больших перспективах группы, вышедшей за рамки просто успешных решений.

