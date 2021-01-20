Николай Сатаев: Бугровское кладбище станет лицом Нижнего Новгорода к 800-летию

Свободной к использованию земли на кладбищах Нижнего Новгорода хватит на два–два с половиной года, рассказал на заседании комиссии думы по городскому хозяйству директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Прохоров. В Нижнем Новгороде действует 18 муниципальных кладбищ, из них новые захоронения ведутся только на Новосормовском и Нижегородском. На остальных кладбищах захоронения идут только на родственных и семейных участках.

На Новосормовском кладбище есть территория в 4,5 га под 5,5 тыс. мест для семейных и воинских захоронений и 1,5 га под 5 тыс. общегражданских захоронений. В 2021 году планируется провести работы по подготовке к захоронениям еще 1,4 га. «Это позволит провести на этом кладбище порядка 22 тыс. захоронений и держать его открытым еще несколько лет. Для проведения этих работ необходимо 2,9 млн руб. Еще 6,9 млн руб. потребуется на строительства дороги»,– рассказал господин Прохоров.

Началась работа по расширению Новостригинского кладбища. Проект был разработан в 2018 году, но получил замечания госэкспертизы. В 2021 году будет заключен контракт на корректировку проекта и его сметы. После получения положительного заключения может начаться первый этап строительства стоимостью 11,5 млн руб.

Отвечая на вопросы депутатов, Андрей Прохоров отметил, что земельные участки на муниципальных кладбищах выделяются бесплатно, а все расходы граждан связаны с покупкой памятников, оград и других необходимых для похорон вещах.

Депутат Николай Сатаев предложил ему решить вопрос с новыми туалетами на кладбищах. По его словам, на Бугровском кладбище общественный туалет расположен рядом с могилами известных нижегородцев, что вызывает недовольство граждан. «Это главное кладбище города, и к 800-летию Нижнего Новгорода оно будет, в том числе, его лицом»,– пояснил свою позицию депутат. Андрей Прохоров пообещал, что к 800-летию города вопрос с туалетами на кладбищах будет решен.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в Нижегородской области за январь-ноябрь 2020 года скончались 48,67 тыс. граждан, что на 13,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Смертность составила 16,7 случаев на тысячу населения и выросла на 13,6% (в 2019 году – 14,7 случаев на тысячу населения).

Андрей Репин