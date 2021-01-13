Смертность в Нижегородской области выросла на 13%

В Нижегородской области за январь-ноябрь 2020 года скончались 48,67 тыс. граждан, подсчитали в Нижегородстате. Это на 13,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Смертность составила 16,7 случаев на тысячу населения и выросла на 13,6% (в 2019 году – 14,7 промилле).

За тот же период в регионе родилось 25,1 тыс. детей, что на 5,6% ниже уровня предыдущего года. На тысячу населения пришлось 8,6 новорожденных (-5,5%). Таким образом, население Нижегородской области сократилось за год на 23,5 тыс. граждан (+44,3%), естественная убыль населения составила 8,1 случай на тысячу населения (+44,6%).

Анастасия Еремина