В Татарстане за семь лет число утонувших снизилось на 35%

За семь последних лет в Татарстане число утонувших людей сократилось на 35%. Однако по итогам 2020 года был зафиксирован рост погибших. Всего на водоемах утонули 92 человека, что на 12 человек больше, чем в 2019-м. Об этом на итоговой коллегии ГУ МЧС РФ по республике заявил глава министерства Рафис Хабибуллин.

«Вероятнее всего, количество погибших в водоемах республики в прошлом году выросло из-за погоды — лето было жарким. Я не хочу умалять того, что было сделано нашими сотрудниками, но вопросы к эффективности работы еще остаются», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за 2020 год на пожарах погибли 163 человека.

"Ъ-Казань"