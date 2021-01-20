Число погибших на пожарах в Татарстане за год выросло на 9%

В 2020 году на пожарах в Татарстане погибли 163 человека, что на 9% больше, чем в 2019-м. Об этом на итоговом заседании коллегии ГУ МЧС РФ по региону заявил руководитель министерства Рафис Хабибуллин.

При этом, по его словам, общее количество пожаров в республике сократилось на 1%, до 5,9 тыс. При этом число возгораний выросло в 18 районах Татарстана. Лидерами по этому показателю стали Спасский (рост составил 68%), Кайбицкий (на 53%) и Новошешминский (на 40%) районы.

«Нам удалось стабилизировать число пожаров, но не удалось стабилизировать число погибших на них людей», — отметил министр.

"Ъ-Казань"